彰化不需養生村？高鐵樂齡園區10公頃43億2度流標內幕曝光

彰化高鐵站因乘客少被網友狂酸「全台最廢」高鐵站，縣府為了翻轉負面形象，並看好銀髮商機，拿出10公頃土地規劃打造樂齡健康產業園區。（記者張聰秋攝）

因應超高齡化社會銀髮商機，彰化縣政府擬在田中高鐵車站特定區推動樂齡健康產業園區，今年1月30日進行第二次土地標售第一階段資格審查，結果再度因無人投標，以流標收場。縣府地政處坦言，將針對現行「買斷式」開發條件進行重新檢討。

這次釋出高鐵站東側4塊、共10公頃、總標售底價43億元的產業服務專用區土地，最核心的基地一面積3.5公頃、底價15億元，指定興建住宿型養生村與醫療設施。去年（2025）首標沒人投標而流標，縣府對前景仍抱持信心，今年第二次招標條件不變，總底價43億元，得標後3年內須開發完成，門檻一樣是投資計畫書得先通過審核才有資格比價，然而，還是無人投標。

請繼續往下閱讀...

產專區土地2017年每坪底價約10萬元，這次攀升至每坪14.2萬元，寫下新高。台灣房屋大埔特許加盟店店長邱垂杜指出，在高地價與高營建成本的雙高壓力下，業者還必須被「買斷式」條件綁住，既要承擔鉅額土地款，又要負擔後續重金開發，對民間投資者來說風險高於獲利，讓潛在投資者腳步退縮。

邱垂杜說，目前田中高鐵產專區進入高檔震盪區，除非景氣大好，否則買家轉趨保守；彰化與北部都會縣市不同，在地民眾對養生村的接受度與實際需求待觀察。

對此，地政處表示，流標原因很多，除了不動產的大環境外，現行的「買斷式」開發條件確實有檢討空間，縣府將開會研議執行細節，尋求更靈活的模式。縣府開發樂齡產業的核心原則不變，國內有此需求，現在也是時機點。

針對未來招商方向，邱垂杜建議，由官方硬體興建、民間營運的「OT 」模式較為可行；要求民間砸大錢的「BOT」模式，在回收期長且不確定性高的情況下，成功率堪慮。他認為，若縣府堅持開發為樂齡產專區，唯有提供實質誘因，像是土地使用更加彈性，容許更多元的配套設施，透過減稅、進一步提高容積率或給予更優渥的獎勵容積，以此吸引資金投入。

縣府在彰化高鐵車站東側4塊、共10公頃、總標售底價43億元的產業服務專用區土地，擬興建養生村等相關銀髮產業，但標售土地不如預期，2度流標。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法