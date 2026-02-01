苗栗縣敬老愛心卡升級！5月可搭計程車、7月農會購物

苗栗縣敬老愛心卡。（圖由縣府提供）

苗栗縣敬老愛心卡發行多年，惟目前僅能搭公車、火車及捷運，民代爭取開放使用項目，經縣府評估，決定增加搭乘計程車及農會購物項目，分別預計今年5月、7月實施，每月限額100點（元），超出款項由持卡人自付，將有7萬5000人受惠。

苗栗縣敬老愛心卡自2010年5月起開辦，補助持卡人每人每月700點（元），可使用搭乘公車、火車及捷運，鼓勵65歲以上長者、身心障礙者走出家門，積極參與社會活動，及減輕弱勢學生通勤交通負擔。

不過，隨著其他縣市開放可持卡搭乘計程車、甚至購物，民代也爭取苗栗縣跟進，縣長鍾東錦請社會處評估後，從善如流，決定增加搭乘計程車及農會購物項目。鍾東錦並於前天參加苗栗市農會農民節慶祝活動會場，宣布今年7月起，持卡人可到縣內各農會購物，歡迎大家多加利用。

社會處長張國棟另說明，敬老愛心卡搭乘計程車部分，因其他縣市已有業者合作營運模式，作業期程更快，預計今年5月就可實施。不過，搭乘計程車、農會購物皆有點數（金額）限制，每人每月限額100點（元），超出款項由持卡人自付。

苗栗縣敬老愛心卡申請資格為年滿65歲以上老人、年滿55歲以上原住民、領有身心障礙證明者，及縣內弱勢國中、高中（職）在學學生，目前約有7萬5000名持卡人。

苗栗縣長鍾東錦於前天參加苗栗市農會農民節慶祝活動會場，宣布今年7月起，持敬老愛心卡可到縣內各農會購物。（圖由縣府提供）

苗栗縣敬老愛心卡搭乘計程車部分，預計今年5月就可實施。（資料照）

