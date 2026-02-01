男性勞工育嬰留停比例逾3成 新北連續多年六都第一

男性分擔育兒的責任逐漸成為社會主流趨勢，根據新北市勞工局統計，男性申請育嬰留停的比例，已連續多年位居六都最高。（記者賴筱桐攝）

隨著性別平等觀念普及，照顧家庭不再是女性的責任，男性也能成為育兒場上的神隊友！根據新北市勞工局統計，新北男性勞工申請育嬰留職停薪比例已連續多年蟬聯六都第一，其中2024年更突破3成，顯示男性分擔育兒責任逐漸成為社會主流趨勢。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，依《性別平等工作法》規定，勞工申請育嬰留職停薪或家庭照顧假，雇主不得拒絕，也不能因此對勞工有解僱、調職、減薪或其他不利處分，育嬰留停期滿的員工，必須恢復原職。

勞工局統計，近3年申訴性別平等工作措施的案件共計97件，申訴態樣以「育嬰留職停薪」申訴40件佔比最高，約佔41%，而家庭照顧假申訴案也有6件。觀察勞工申請樣態的轉變，除了傳統的長期育嬰留停外，短期申請的需求逐年上升，顯示勞工對於「彈性運用」與「臨時照護」的需求更加殷切。

但稽查發現，部分雇主未依法辦理，例如曾有勞工結束育嬰留停復職後，調至新部門尚未能彰顯其工作表現優劣，公司卻火速在3天內通知，該名勞工被列為人事精簡對象，顯然公司並未使勞工「實質復職」，經勞工局調查後已依法裁罰。

另外，新北市男性勞工申請育嬰留職停薪比例已連續多年蟬聯六都第一，其中2024年更突破3成，顯示男性分擔育兒責任趨勢日益明確。

勞工局強調，為了給予職場勞工照顧家庭更多彈性與支持，「育嬰留職停薪以日請」及「家庭照顧假以時請」新制今年上路，透過貼近實際生活需求的申請模式，協助勞工在面對家庭責任時，能彈性安排工作與請假，安心照顧家人，也能穩定留在職場，同時呼籲雇主重新檢視企業內部管理與人事制度，營造友善職場環境。

