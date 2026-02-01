為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節前辦護照爆量！台中排隊要等百號 警察都來了

    2026/02/01 06:31 記者黃旭磊／台中報導
    馬年春節連假前，外交部中部辦事處出現排隊人潮，警方趕往進行反詐騙宣導。（讀者提供）

    馬年春節連假將於2月14日展開，外交部中部辦事處出現龐大人潮，民眾趕辦出國護照稱「排隊叫號要等200號」，漫長等辦時間，台中第四警分局長蔡慶星率志工趕往進行反詐騙宣導，讓民眾「邊等邊學、邊玩邊防詐」，還可獲行李綁帶「Protect Your Money」（保護現金）贈品，民眾直呼「有趣不無聊」。

    春節前出國人數爆量，民眾趕往黎明派出所轄區領事事務局辦護照，由於人潮太多，連網路預約都要等到4月中後才有空檔，需額外繳交900元「速件處理費」提前領照，第四警分局長蔡慶星率隊宣導反詐騙，將漫長排隊時間，變成「邊等邊學、邊玩邊防詐」互動體驗。

    黎明派出所長周明勳說，曾有民眾出國搜尋電子入境卡資訊，誤入仿冒網站，短時間內損失數千元，春節前為旅遊高峰，提醒網路申請各類證件或填寫個資時，務必確認網站來源與安全性。

    黎明派出所獨家設計限量行李綁帶，印上「Protect Your Luggage, Protect Your Money」（保護行李，保護現金）等英文標語，讓旅客在國外機場也有防護，緊扣春節出國情境，提醒民眾顧好行李，更要守好荷包，旅客等辦護照呼「有趣又不無聊，還很實用」。

