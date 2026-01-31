血緣聚落專題2-2》路竹「鄭李」雙姓全台少見

鄭李添通過中醫師考試，開設《存德堂中醫診所》，懸壺濟世長達半世紀。（記者蘇福男攝）

記者蘇福男／高雄專題報導

高雄路竹除以血緣聚落聞名，竹東社區更保有全台少見的「鄭李」雙姓族群，並設有「鄭李亦祭祀公業」，延續宗族記憶。

「複姓」是指由兩個或兩個以上的漢字組成的姓氏，而「雙姓」則是指由兩個單姓合併組成的姓氏，根據內政部人口統計資料，台灣常見的複姓為《歐陽》、《司徒》、《上官》、《端木》和《諸葛》；而常見的雙姓則有張簡、范姜、周黃等，鄭李雙姓確實較為罕見，「雙姓」通常是因為家族特殊歷史或約定，將兩姓合為一姓，以示不忘本源、共同維繫宗脈，這是台灣姓氏文化的特色。

根據《重修路竹鄉志》記載，路竹鄭氏宗親第一代先祖為鄭清芳，卒於清嘉慶17年 （1812），由此推斷，約於乾隆年間遷台，原住下社，後遷至路竹及大社，路竹鄉第6、7屆鄉長鄭李惠為其後代。

地方耆老指出，鄭李亦育有四個兒子，分別是鄭李添、鄭李歲、鄭李惠和李來成，家族成員開枝散葉、在百工百業各有一片天，鄉里傳為佳話。

據鄭李添的媳婦鄭蔡玉憶述，「鄭李公」鄭李亦精於醫術，早期經常有人抬轎請去看病，直到兒子鄭李添通過中醫師考試，才開設《存德堂中醫診所》，鄭李添以兒科見長，懸壺濟世長達半世紀，鄭蔡玉過門不久，也跟隨公公鄭李添學習中藥材，目前《存德堂》已傳承至第五代。

鄭李添生前樂善好施，日治時期曾任路竹庄第一保保正（村長），戰後第一屆路竹鄉民代表、竹東村兩屆村長、路竹農會理監事，6個兒子也分別在政界、金融、教育和醫藥領域出類拔萃，其中，二子鄭松炎為前高雄縣教育局局長，三子鄭金鈴曾任路竹鄉民代表會主席、路竹鄉農會理事長，其《存德堂中醫診所》目前由孫子承接，另四子鄭松茂的兒子鄭守良為現任路竹農會總幹事。

根據《重修路竹鄉志》記載，路竹鄭氏宗親第一代先祖鄭清芳，約於清乾隆年間遷台。（記者蘇福男攝）

