    首頁 > 生活

    血緣聚落專題2-1》「一甲王、大社蘇、蔡文洪」 路竹俗諺述說百年血緣聚落故事

    2026/01/31 09:26
    高雄路竹竹西社區志工連續2年訪談地方耆老，編撰出版《請問咱貴姓》故事繪本，作為探索路竹風土民俗的入門書。（記者蘇福男攝）

    高雄路竹竹西社區志工連續2年訪談地方耆老，編撰出版《請問咱貴姓》故事繪本，作為探索路竹風土民俗的入門書。（記者蘇福男攝）

    記者蘇福男／高雄專題報導

    北高雄同姓氏宗親集居情況相當普遍，湖內有「劉家村」、「葉厝甲」，下茄萣是全台薛氏宗親大本營，而路竹人介紹當地庄頭，則流傳著一句「一甲王、大社蘇、蔡文洪」的有趣俗諺，以俗諺來介紹當地特色，全台少有，既接地氣也令人印象深刻。

    「血緣聚落」是指由具有共同祖先、同一姓氏的血親家族成員所構成的居住聚體，這種聚落形式在東亞文化圈（特別是漢人社會）非常普遍，也是傳統鄉村社會結構的核心，路竹舊地名「半路竹」，開發歷史甚早，早期深受蟯港內海地形和明鄭時期屯墾影響，形成大社蘇家、一甲王家和蔡文洪家等數個非常典型的血緣（姓氏）聚落。

    其中，「一甲王」的一甲地區，即指今路竹甲北、甲南里，明鄭時期即已成庄，當地居民以王姓居多，依先祖來台時間順序，可分為「白礁王」、「田頭王」、「鬼仔王」和「豆腐王」四個系統，其中，「白礁王」後代最具全國知名度人物為前立法院長王金平，一甲觀音亭和代天府為當地信仰中心。

    「大社蘇」的大社地區，包括路竹社東、社西、社中、社南、鴨母寮等聚落，明朝永曆17年（1663）原籍泉州同安十三都岩子嶺下田頭，當時擔任鄭成功部隊右虎衛左協的蘇全，率領族人入墾，蘇姓因此成為大社大姓，後人散居路竹鴨母寮、湖內公舘、太爺、永安烏樹林（保寧）一帶。

    前路竹鄉長蘇清鴻表示，200多年前蘇家先祖有四兄弟（四房頭）遷居路竹墾殖，目前所知「鴨母寮」是二房頭、「社中」為三房頭，至於大房頭和四房頭相關資料尚在調查，他說，1999年路竹鄉20個村就有7個村長姓蘇，當時調查全路竹蘇姓有7000多人，因此發起成立「路竹鄉蘇氏宗親會」，每年舉行祭祖慎終追遠、聯絡情誼。

    至於「蔡文洪」的蔡文庄，約在蔡文國小一帶，明鄭時期浙江省龍泉縣人蔡文領眾人入墾，後人感念恩德，以其名為庄名，洪姓先祖約於明崇禎年間抵台墾殖，根據《洪天來派下祭祀公業》記載，渡海來台開基祖為洪永重，育有5子，其中，洪天來英年早逝，兄長洪天成將其地產設立祭祀公業，同時成立「洪祖堂」，以敦睦宗誼。

    洪家家大業大，近代族人則自行區分為「前廳洪」和「後廳洪」，「前廳洪」是指洪天來系統，「後廳洪」則是指人稱《洪仔沛》的洪宗沛系統，洪宗沛日治時期曾任路竹庄長，其子洪榮華為戰後首任民選高雄縣長，開創高縣政壇「紅派」。

    為保存這些家族與土地交織的故事，路竹竹西社區志工連續2年訪談地方耆老，編撰出版《請問咱貴姓》故事繪本，作為探索路竹風土民俗的入門書，社區總幹事詹淑華表示，俗諺「一甲王、大社蘇、蔡文洪」在地方長輩口中流傳已久，透過繪本整理其來龍去脈，讓年輕世代也能讀懂路竹血緣聚落的百年脈絡。

    明朝永曆年間鄭成功部隊右虎衛左協蘇全，率領族人入墾路竹大社，蘇姓因此成為當地大姓，目前仍保有蘇家古厝。（記者蘇福男攝）

    明朝永曆年間鄭成功部隊右虎衛左協蘇全，率領族人入墾路竹大社，蘇姓因此成為當地大姓，目前仍保有蘇家古厝。（記者蘇福男攝）

