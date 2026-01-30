為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    盧秀燕：蛋價禽肉價均穩定未受雞瘟衝擊

    2026/01/30 08:19 記者廖耀東／台中報導
    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    因應近期雞瘟議題引發外界關注禽肉及蛋價波動，台中市長盧秀燕今（30日）凌晨4點半前往魚市場及果菜批發市場巡視，並於現場接受訪談，強調目前市面蛋價與禽肉價格均屬平穩，尚未因雞瘟事件出現明顯波動。

    盧秀燕表示，目前雞蛋每台斤約47元，價格相對穩定；禽肉每台斤約36.5元，雖略高2至3元，但屬於農曆年前後常見的正常浮動，並未出現異常上漲情形。她指出，現階段尚無顯示蛋價或禽肉價因雞瘟而受影響，市府將持續密切觀察後續市場變化。

    盧秀燕說，台中市人口加上流動人口接近300萬，春節將近，年貨供應是否穩定相當重要，因此特別選在凌晨批發時段前往市場巡視，實地了解肉品與蔬果的供應狀況。她強調，市府關注三大重點，包括數量是否充足、價格是否公道，以及品質是否新鮮，確保市民安心過好年。

    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播