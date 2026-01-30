盧秀燕：蛋價禽肉價均穩定未受雞瘟衝擊

台中雞瘟議題升溫，盧秀燕凌晨巡市場瞭解物價是否波動異常！（記者廖耀東攝）

因應近期雞瘟議題引發外界關注禽肉及蛋價波動，台中市長盧秀燕今（30日）凌晨4點半前往魚市場及果菜批發市場巡視，並於現場接受訪談，強調目前市面蛋價與禽肉價格均屬平穩，尚未因雞瘟事件出現明顯波動。

盧秀燕表示，目前雞蛋每台斤約47元，價格相對穩定；禽肉每台斤約36.5元，雖略高2至3元，但屬於農曆年前後常見的正常浮動，並未出現異常上漲情形。她指出，現階段尚無顯示蛋價或禽肉價因雞瘟而受影響，市府將持續密切觀察後續市場變化。

盧秀燕說，台中市人口加上流動人口接近300萬，春節將近，年貨供應是否穩定相當重要，因此特別選在凌晨批發時段前往市場巡視，實地了解肉品與蔬果的供應狀況。她強調，市府關注三大重點，包括數量是否充足、價格是否公道，以及品質是否新鮮，確保市民安心過好年。

