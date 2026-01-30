冷空氣襲台挑戰大陸冷氣團！ 氣象專家曝週末「最冷時間」

氣象專家林得恩指出，下一波冷空氣預計於週末影響台灣的天氣，且強度挑戰大陸冷氣團等級。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（30日）台灣東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下一波冷空氣預計於週末影響台灣，且強度挑戰大陸冷氣團等級。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下一波冷空氣預計會在週六（31日）晚間抵達北台灣附近，並影響台灣的天氣。

林得恩說，最冷時間會落在下週日（2月1）至週二（2月3）清晨，且這波冷空氣強度會較上一波強，有機會達到大陸冷氣團等級；天氣型態會以先濕冷、後轉乾冷為主。

與此同時，由於中層水氣移入，週六至下週一（2月2）降雨範圍較大。週六至下週日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，南部地區則維持多雲天氣；下週一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣。

林得恩補充，下週二水氣逐漸減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

