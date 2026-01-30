為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷空氣襲台挑戰大陸冷氣團！ 氣象專家曝週末「最冷時間」

    2026/01/30 08:14 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，下一波冷空氣預計於週末影響台灣的天氣，且強度挑戰大陸冷氣團等級。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，下一波冷空氣預計於週末影響台灣的天氣，且強度挑戰大陸冷氣團等級。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（30日）台灣東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下一波冷空氣預計於週末影響台灣，且強度挑戰大陸冷氣團等級。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下一波冷空氣預計會在週六（31日）晚間抵達北台灣附近，並影響台灣的天氣。

    林得恩說，最冷時間會落在下週日（2月1）至週二（2月3）清晨，且這波冷空氣強度會較上一波強，有機會達到大陸冷氣團等級；天氣型態會以先濕冷、後轉乾冷為主。

    與此同時，由於中層水氣移入，週六至下週一（2月2）降雨範圍較大。週六至下週日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，南部地區則維持多雲天氣；下週一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣。

    林得恩補充，下週二水氣逐漸減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播