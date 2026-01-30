為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    2月冷空氣比「霸王寒流」還冷？颱風論壇：模式有共識前看看就好

    2026/01/30 08:26 即時新聞／綜合報導
    有氣象粉專引用美國模式最新預測指出，2月有機會出現零下10度線壓到北台灣，甚至可能比2016年的霸王寒流還強。不過對此「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，「模式有共識前看看就好啦」。（圖擷自threads）

    有氣象粉專引用美國模式最新預測指出，2月有機會出現零下10度線壓到北台灣，甚至可能比2016年的霸王寒流還強。不過對此前氣象局局長鄭明典認為，「模式常常這樣預告，暫時保留，不用過度強調」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，「模式有共識前看看就好啦」。

    對此鄭明典在接受《TVBS》訪問時指出，電腦模式常常這樣預告，但現階段先保留，不過度強調。他也提到，雖然2月中有機會有強冷空氣，但電腦模式「前科累累」，因此要看兩個模式（歐洲、美國）都有時才會比較可信。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）也在threads發文指出，「拿一個過時十年的預報模式，再用一個落後十年的方式推算地面溫度，在2026年的現在，會顯得蠻外行的」。

    颱風論壇說明，「下週末變冷的趨勢算確定，但會到多冷根本還沒定論，像平常大家打開windy預設的歐洲模式，此刻也才報10度上下而已，這就一般寒流而已啊，模式有共識前看看就好啦」。

    颱風論壇也直言，「入冬以來，只要預報有冷空氣來襲，看到那種開口閉口霸王寒流的文就很躁，看在氣象人眼裡，就像是街上遇到隨便一個打棒球的，就抓著問是不是下一個大谷翔平一樣煩人」、「那種50年，甚至百年一見的事情不用那那麼掛心啦」。

