為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「重新閱讀一座被借過的城市」 樹林地方雜誌「樹林怪」發行

    2026/01/30 08:30 記者翁聿煌／新北報導
    新北市樹林社區大學插畫班老師林宗北，結合在地民意代表編寫樹林的地方性雜誌「樹林怪」元月發行。（記者翁聿煌攝）

    新北市樹林社區大學插畫班老師林宗北，結合在地民意代表編寫樹林的地方性雜誌「樹林怪」元月發行。（記者翁聿煌攝）

    新北市樹林社區大學插畫班老師林宗北，基於對鄉土的熱情與重視地方文化傳承，結合在地民意代表，編寫樹林的地方性雜誌「樹林怪」元月發行，林宗北說，長期以來，樹林被簡化為工業區的代名詞，卻在發展過程中承載了無數被忽略的故事與生活記憶，他希望透過「樹林怪」以「怪」為名，回應這座城市被低估、被借過的處境，透過反向思考，引導大眾重新理解樹林的文化紋理與在地樣貌。

    林宗北帶領樹林社大的學員歷時一年，透過四場走讀行動、超過25場深度訪談，實地踏查 46個樹林B級景點，撰寫40篇在地故事，並走訪15間友善動物店家，留下珍貴的地方紀錄。

    雜誌內容除完整收錄46個B級景點外，也推出「2026樹林友善動物店家地圖」，並規劃兩篇以「十二股圳」與「大巨蛋在樹林」為主題的在地指標性專欄，從歷史、水系與公共議題切入，呈現城市發展與地方生活的交會。

    林宗北說，「樹林怪」是一本文字與圖像並行的地方雜誌，融合插畫、速寫、電繪、貼圖與無厘頭書寫風格，創作者超過30人，形成難得的跨世代、跨媒材共創成果，樹林怪創刊發表會於新北市立圖書館樹林分館舉行；同時，「樹林社大－藝術地景展 × 樹林怪原稿展」自即日起至2月26日展出。

    「樹林怪」雜誌內容除完整收錄46個B級景點外，也推出「2026樹林友善動物店家地圖」，並規劃兩篇以「十二股圳」與「大巨蛋在樹林」為主題的在地指標性專欄。（記者翁聿煌攝）

    「樹林怪」雜誌內容除完整收錄46個B級景點外，也推出「2026樹林友善動物店家地圖」，並規劃兩篇以「十二股圳」與「大巨蛋在樹林」為主題的在地指標性專欄。（記者翁聿煌攝）

    「樹林怪」雜誌走讀在地的天天戲院遺跡。（林宗北提供）

    「樹林怪」雜誌走讀在地的天天戲院遺跡。（林宗北提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播