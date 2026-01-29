把握明天好天氣！週六下半天起變天 北部轉濕冷下探13度

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

明天週五（30日）各地多雲，僅東半部地區、恆春半島有局部短暫雨。中央氣象署預報，週六下半天起鋒面通過、東北季風增強，預估下週一清晨最冷，北台灣轉為濕冷，低溫僅13-15度，預估影響至下週二清晨，白天將逐漸回溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻說，明天偏東風，預估雲量增加，各地多為多雲天氣，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部山區則是有零星短陣雨的機率。北部、東半部白天可達約21-23度，中南部約25-27度，南部、台東早晚偏涼，其他地區則約14-16度。

黃恩鴻說，週六鋒面快速通過、冷空氣南下，這波冷空氣有機會達大陸冷氣團強度，預估影響時間從週六下半天到下週二清晨。預估下週一清晨最冷，北部、宜蘭整天溫度約13-15度，南部、花東早晚約15-17度，中部約20度，南部約24度。

黃恩鴻指出，下週二冷空氣減弱，白天溫度明顯回升，週二、三各地多雲到晴，只有台東、恆春半島有零星短暫雨，各地白天回升到22-24度，受輻射冷卻影響，日夜溫差大，各地早晚普遍約14-16度；預估下週六會有另一波冷空氣南下。

降雨部分，黃恩鴻說明，週六起，北部、宜蘭轉為陰雨天氣，下半天起雨勢明顯，中部以北、東半部都有短暫雨；下週一降雨逐漸減少，僅北部、東半部地區、中部山區局部短暫雨，週二基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨。

黃恩鴻預估，週六晚間至下週一，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮的3000公尺以上高山可能有零星降雪。另外，週六清晨西半部及金馬易有低雲或局部霧，可能會影響能見度。

未來一週天氣及氣溫變化。（氣象署提供）

