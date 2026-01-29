台南佳里替代役男有愛 挽袖助獨老除舊布新迎新春

佳里公所替代役男協助清理獨老的屋內外環境。（圖由公所提供）

落實對獨居長者的關懷，台南市佳里區公所今天（29日）由區長林耿漢帶領公所員工及4位替代役男展開「歲末展愛心、居家清掃」活動，為獨老協助環境清潔、貼春聯，讓長輩歡喜迎接農曆新年的到來。

公所替代役男吳彥誼、廖浚詠、周宥丞、陳駿騏與公所團隊分工合作，大家挽起袖子協助清理屋內外環境、整理堆積雜物、除雜草；在清潔工作完成後，更貼心地協助張貼春聯及懸掛年節飾品，讓長者的居家空間頓時煥然一新，充滿濃厚的年節喜氣。六安里長林佩玲及安西里長陳雅慧也到場關心長者生活起居與健康狀況。

市長黃偉哲表示，獨居長者是市府持續關注的重要族群，期盼透過實際行動深入社區，改善長者居住品質，並鼓勵更多青年朋友投入公共服務，為社會注入溫暖力量。

林耿漢指出，透過替代役男的雙手，不僅協助長者提升居住品質，更將年輕人的活力與溫暖帶進長輩家中。未來區公所將持續整合社區資源，推動多元關懷服務，讓愛心在佳里持續延伸，落實「溫暖大台南」的施政願景。

佳里公所替代役男協助清理獨老的屋內外環境。（圖由公所提供）

台南市佳里區公所展開「歲末展愛心、居家清掃」活動，為獨老協助環境清潔、貼春聯、送上慰問品。（圖由公所提供）

