    首頁 > 生活

    超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

    2026/01/29 16:23 即時新聞／綜合報導
    美國模式最新預測顯示，2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫。（圖擷自臉書「觀氣象看天氣」）

    超越10年前霸王寒流冷空氣來襲？美國電腦預測模式跑出驚悚預報，預測2月9日1500公尺高度零下10度線觸台，換算平地有機會出現0度低溫，台北低溫下探1度。不過前氣象署（局）長鄭明典認為不確定性相當高，目前先看看就好。

    臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」今（29日）貼出美國模式最新預測，電腦預測模式顯示2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫；粉專直呼是相當誇張的預測，直言「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」。

    「觀氣象看天氣」強調，1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好。

    前氣象署（局）長、現任《TVBS》氣象顧問鄭明典接受《TVBS》訪問時指出，電腦模式「前科累累」，因此要看兩個模式，兩個模式（歐洲、美國）都有時，才會比較可信，他認為「模式常常這樣預告，暫時保留，不用過度強調，通常要兩個模式（歐洲、美國）都有才會比較可信。」

