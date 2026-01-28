北市「觀光永續金獎」出爐 13家旅館獲獎

為呼應全球永續發展趨勢，台北市觀傳局首度將制度入法，訂定《台北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法》，並依據法規正式辦理「2025台北市觀光永續金獎」徵選，今年共有13家旅館獲獎。（圖由觀傳局提供）

為呼應全球永續發展趨勢，台北市觀傳局首度將制度入法，訂定《台北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法》，並依據法規正式辦理「2025台北市觀光永續金獎」徵選，今年共有13家旅館獲獎。

觀傳局指出，以制度化方式引導觀光產業邁向永續轉型，評選指標參考全球永續旅遊委員會（GSTC）旅宿業執行指標及聯合國永續發展目標（SDGs）17項準則，從多元面向檢視旅宿業者永續作為，獲獎者皆是台北市旅宿業推動永續發展的標竿典範。

請繼續往下閱讀...

觀傳局說明，在業者組獲獎名單中，「大地酒店」館內餐廳全面取得綠色餐廳認證，推動惜食行動並彈性調整餐食份量，有效降低廚餘；「台北士林萬麗酒店」結合在地農場直送食材、非籠飼雞蛋與水耕蔬菜，實踐低碳友善餐飲；「台北中山意舍酒店」融合在地文化體驗、支持小農發展，形塑共好循環；「台北六福萬怡酒店」倡導動物保育理念，不提供魚翅料理，以實際行動守護生態永續，亦推出以「鐵路、鐵馬、鐵腿」三鐵概念，結合交通優勢與環保理念，打造低碳旅遊路線；「台北艾麗酒店」從環境保護及節能減碳措施著手，並取得鑽石級綠建築認證，落實永續經營。

此外，「台北遠東香格里拉」首創綠色婚禮，結合在地食材與環保婚紗設計，降低活動碳足跡；「北投晶泉丰旅」以低碳、在地、共好五大面向推動永續旅遊模式；「北投會館－北捷行旅」持續提升能源使用效率，並結合台北捷運特色，打造都市減碳輕旅行；「南港老爺行旅」推出「書泊NOVA」住房專案，展現惜物循環精神並回饋公益；「晶華酒店」推動永續餐桌、永續會議及永續旅遊，全面落實減碳、節能、惜食與生態友善；「寒居酒店」推出 Green Choice 入住計畫，以獎勵機制鼓勵旅客節水節電、降低碳排；「凱達大飯店」推行食材全利用計畫，落實剩食再利用，更與萬華傳統美食名店異業合作，讓旅客感受萬華在地文化，；「圓山大飯店」則以食、衣、住、行、育、樂、購的全方位體驗，引導旅客共同參與低碳旅遊，更致力於文化保存，並開放東、西密道導覽，讓旅客能深入體驗穿越歷史時空之魅力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法