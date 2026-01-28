響應紙風車「椅子會」 周春米簽書回饋捐款人

屏東縣長周春米親簽100本《青年的四個大夢》回饋給「椅子會」的捐款人，引起鄉親熱烈回響，100本秒殺。（屏東縣政府提供）

「紙風車368兒童藝術工程」邁入20週年，同時啟動第3輪全台368鄉鎮市區巡演，近日由於媽祖的鼓勵，紙風車發起「椅子會」號召各界小額捐款，支持孩子們可以在自己的故鄉安心看戲。屏東縣長周春米得知後也加入「椅子會」，她還準備了100本《青年的四個大夢》的親筆簽名書作為捐款回饋，一推出就獲鄉親熱烈回響，立刻捐款加入「椅子會」，簽名書秒殺。

紙風車執行長張敏宜表示，周春米縣長多年來以個人的身分，每月定期定額捐款給368工程，她每次向縣長致謝，小米縣長總是表示「金額不大，只是小小心意支持」，而長期的小額捐款是紙風車20年來推動「368兒童藝術工程」穩定持續的重要力量，讓紙風車的夢想能夠堅持至今。

屏縣是全台唯一設有紙風車分團的縣市，3年前起屏縣府委由紙風車培訓在地表演戲劇人才，讓屏東戲劇的人才，陪伴屏東在地的老人與小孩。從2024年開始，屏縣府在兒童節前夕接駁全縣3年級學生到屏東藝術館看戲，並訂下明確目標「每個屏東的孩子，在國小畢業前，至少進過劇場1次。」

周春米看到紙風車文教基金會推出「椅子會」勸募活動，第一時間就主動聯繫響應支持。聽到一推出就秒殺，周春米開心說，感謝鄉親們對孩子們的愛，吳靜吉老師的《青年的四個大夢》，是每個年輕人都該具備的人生參考書籍，也是她在大學時期最重要的1本參考書，尤其在面對失敗的時候，更有勇氣去超越。

紙風車《椅子會》成立的想法源於2026年紙風車在台中的第1場演出，白沙屯媽祖來到紙風車舞台前停轎，找了4張椅子坐下來看戲。紙風車團隊深受這起事件鼓舞，決定以媽祖娘娘坐過的椅子為號召，集眾人之力，讓生長在這片土地上的孩童，都能親身體會表演藝術的美好。

捐款368工程1000元以上加入紙風車《椅子會》，將運用在現場椅子、雨衣、場地清潔復原、偏遠地區專車接駁等等行政項目上，使「紙風車368兒童藝術工程」的演出更加完善。

從2024年開始，屏東縣政府在兒童節前夕接駁全縣3年級學生到屏東藝術館看戲。（紙風車文教基金會提供）

屏東縣長周春米（中）多次和紙風車攜手將表演藝術深入地方與偏鄉。（紙風車文教基金會提供）

