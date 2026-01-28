01/28 各報重點新聞一覽

藍白立委昨在立法院程序委員會第十度封殺「國防特別條例草案」。（記者廖振輝攝）

自由日日Shoot》國共準智庫2月交流 綠批：10度封殺國防預算換進京門票

藍白立委昨在立法院程序委員會第十度封殺「國防特別條例草案」，國民黨並規劃於下週赴北京與中方智庫交流。民進黨立委王定宇抨擊，國民黨一再阻擋草案付委，恐讓國際盟友懷疑台灣保護自己的決心，拿全民安全當伴手禮，是出賣國家的敗家子。

南韓國會未通過與美協定 川普：關稅增至25％ 賴喊話藍白：勿採焦土政策

美國總統川普廿六日在自家社群平台「真相社群」發文指出，由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，他將把南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從十五％提高至廿五％，但未明說新關稅上路時間。

剴剴案二審》惡保母維持無期、18年徒刑 高院：反覆密集以非人道方式凌虐

惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐一歲十月大男童「剴剴」致死，震驚各界，台北地院國民法庭將劉彩萱判處無期徒刑、劉若琳判十八年，檢方與被告均上訴。高等法院合議庭昨天認定，劉氏姊妹反覆密集以非人道、五花八門方式凌虐，一審判決無違誤而駁回上訴，維持原判；劉氏姊妹不僅遭二審再次重判，劉彩萱被量處無期徒刑，也是國內虐童案歷來最重的刑度。

川普砲轟貿易協議遲未立法 對南韓加徵關稅至25%

美國總統川普廿六日在社群平台發文表示，由於南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，美國將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率，由百分之十五調高至百分之廿五。南韓執政黨說，將推動相關法案二月底前在國會過關。

台幣改版票選主題 政治人物退散

中央銀行正式啟動台幣鈔票改版工程，並以「台灣之美」主題網路票選，對外揭示未來紙鈔設計方向。值得注意的是，這次公布的十二項票選主題中，刻意避開政治人物或歷史人物，改以生態、科技、藝術、永續等元素為主軸，被外界解讀為「政治退散」的設計策略。不過，儘管設計上淡化政治色彩，選在此時改版，仍引發外界質疑，認為台幣改版向來牽動政治與社會敏感神經，並非單純的防偽問題。

川普暴怒 嗆對韓關稅升至25％

美國總統川普26日又揮舞關稅大刀，這次指向韓國，稱韓國國會未批准美韓貿易協議，揚言對韓國汽車等商品關稅和「對等關稅」稅率，從15％上調至25％。川普突如其來之舉，令韓國政界一片譁然，韓國政府已指示經貿談判代表急赴華府磋商。

旅遊警示 增與陸簽引渡條約國家

因應大陸長臂管轄、跨境鎮壓行動，外交部27日指出，領事事務局近期在官網「國外旅遊警示分級表」，列出該國家是否與大陸簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」，供民眾參考。學者認為，包括日本、韓國、越南、泰國等國人常去的國家皆與大陸簽有引渡協定，但一般民眾前往並不會發生什麼問題，政府特地新增這項指標，卻未具體說明觸犯大陸哪些法律才可能遭法辦，徒然造成國人憂慮。

由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普廿六日發文指出，將把南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從十五％提高至廿五％。（美聯社）

惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐「剴剴」致死，一審分別判處無期、十八年徒刑；高院合議庭昨認定，一審判決無違誤，維持原判。圖為「剴剴戰士」民團在高院外等候宣判結果。（記者塗建榮攝）

