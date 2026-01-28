南韓國會未通過與美協定 川普：關稅增至25％ 賴喊話藍白：勿採焦土政策

由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普廿六日發文指出，將把南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從十五％提高至廿五％。（美聯社）

美國總統川普廿六日在自家社群平台「真相社群」發文指出，由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，他將把南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從十五％提高至廿五％，但未明說新關稅上路時間。

川普指出：「南韓國會並未履行與美國達成的協議。在這些協議中的每一個，我們都迅速地降低我們的關稅，以符合已經同意的交易。我們當然預期我們的貿易夥伴也會這樣做。」

如果美國執行廿五％新關稅，將對南韓對美出口的主要企業產生廣泛影響，例如現代汽車二〇二四年就向美國出口了一一〇萬輛汽車。美國是南韓第二大出口國，占南韓去年出口總值一二二九億美元的逾十七％。

「我們不希望有變數」 賴總統盼國會不要變卦

由於台美關稅協議將送立法院審議，國會是否有變數？賴清德總統在昨晚播出的電視專訪表示，「我們不希望有變數」，希望國會不要變卦，如果再遲遲不通過，美國可能又會提高到廿五％、甚至更高。台美談判完成後，台股飆破三萬二千點，股市及企業界反應都是正面的，韓國焦急、中國跳腳，也都凸顯台美談判的成功。

「不看僧面看佛面！」賴清德強調，政黨競爭難免，但人民、產業還是最重要，希望在野黨不要「焦土政策」，把國防特別預算都堵掉了、置台灣國家安全於不顧，如果又把談判成果給推翻，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。

