為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南韓國會未通過與美協定 川普：關稅增至25％ 賴喊話藍白：勿採焦土政策

    2026/01/28 05:30 編譯盧永山、記者陳昀／綜合報導
    由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普廿六日發文指出，將把南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從十五％提高至廿五％。（美聯社）

    由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普廿六日發文指出，將把南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從十五％提高至廿五％。（美聯社）

    美國總統川普廿六日在自家社群平台「真相社群」發文指出，由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，他將把南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從十五％提高至廿五％，但未明說新關稅上路時間。

    川普指出：「南韓國會並未履行與美國達成的協議。在這些協議中的每一個，我們都迅速地降低我們的關稅，以符合已經同意的交易。我們當然預期我們的貿易夥伴也會這樣做。」

    如果美國執行廿五％新關稅，將對南韓對美出口的主要企業產生廣泛影響，例如現代汽車二〇二四年就向美國出口了一一〇萬輛汽車。美國是南韓第二大出口國，占南韓去年出口總值一二二九億美元的逾十七％。

    「我們不希望有變數」 賴總統盼國會不要變卦

    由於台美關稅協議將送立法院審議，國會是否有變數？賴清德總統在昨晚播出的電視專訪表示，「我們不希望有變數」，希望國會不要變卦，如果再遲遲不通過，美國可能又會提高到廿五％、甚至更高。台美談判完成後，台股飆破三萬二千點，股市及企業界反應都是正面的，韓國焦急、中國跳腳，也都凸顯台美談判的成功。

    「不看僧面看佛面！」賴清德強調，政黨競爭難免，但人民、產業還是最重要，希望在野黨不要「焦土政策」，把國防特別預算都堵掉了、置台灣國家安全於不顧，如果又把談判成果給推翻，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播