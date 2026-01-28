自由日日Shoot》國共準智庫2月交流 綠批：10度封殺國防預算換進京門票

藍白立委昨在立法院程序委員會第十度封殺「國防特別條例草案」。（記者廖振輝攝）

藍白立委昨在立法院程序委員會第十度封殺「國防特別條例草案」，國民黨並規劃於下週赴北京與中方智庫交流。民進黨立委王定宇抨擊，國民黨一再阻擋草案付委，恐讓國際盟友懷疑台灣保護自己的決心，拿全民安全當伴手禮，是出賣國家的敗家子。

國民黨帶頭擋 讓盟友懷疑自保決心

國共準智庫交流敲定二月二日至二月四日舉行，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往北京。至於為鋪陳「鄭習會」的「國共論壇」，則遭北京「技術性推遲」。據掌握，中共透過國台辦通知，只要國民黨在立法院此次會期，繼續阻擋軍購條例的審查，就能宣布舉行「準智庫交流」，作為「階段式安排」。

王定宇受訪表示，台灣以往向國際採購武器非常困難，現在國際願意主動協助、甚至無償提供，但由國民黨與民眾黨控制的立法院，卻連討論草案的機會都不給。

全民安全當伴手禮 標準賣國敗家子

「當鄰居都在乎你的安全，沒想到家裡出了敗家子！」王直言，國民黨帶頭阻擋台灣安全提升，對內影響國軍實力，對外則讓國際盟友懷疑台灣保護自己的決心；為避免中共不開心，將台灣二三〇〇萬人安全需求當成赴中伴手禮，標準的「養老鼠咬布袋」。

民進黨政策會執行長吳思瑤說，北京高層似乎對國民黨下最後通牒，二〇〇五年連胡會前卡了六十九次軍購預算，國民黨這次顯然已交出鄭習會的頭期款，第十度卡軍購條例讓國共智庫交流先上路，跳到黃河也洗不清。

民進黨發言人韓瑩則呼籲，藍白立委應守住忠誠反對黨分際，儘速排審相關預算，切莫背離台灣自主防衛的決心。

