屏東勝利星村「星花開」燈區美翻 人氣餐廳春節預約爆滿

屏東燈節勝利星村燈區燈飾「記憶之花」。（記者羅欣貞攝）

2026屏東燈節登場中，一路點燈到3月8日，勝利星村燈區今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景，隨著農曆新年將至，園區內品牌店家將同步祭出春節限定優惠，部分餐飲名店年節預約早已一位難求。縣府歡迎民眾於春節期間走訪勝利星村，循著燈影漫步街區巷弄間，感受百花盛開、喜迎新春的熱鬧氛圍。

根據交通部觀光署觀光統計資料庫最新公布數據，去（2025）年1至11月屏東最受歡迎景點中，勝利星村創意生活園區以725萬人次造訪名列前茅，穩居屏東人氣景點之一。隨著燈節登場與春節連假到來，預期將再度帶動一波觀光與消費熱潮。

屏東縣政府文化處表示，勝利星村匯聚多元產業進駐，成功活絡屏東市商圈並帶動人潮移轉，往年春節期間即為南台灣熱門走春景點之一，每年都吸引大量返鄉與觀光人潮，創造可觀經濟效益。

文化處表示，今年勝利星村燈區共規劃15組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下綻放迷人風貌。將軍之屋前的「記憶之花」以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，詮釋記憶中風華年代的美好意象；「花之路」則以繁花構築成花隧道，象徵幸福與祝福，引領民眾彷彿走入奇幻花境。

遺構公園燈區則設置「花仙子的衣裳」、「火樹螢花」、「鏡花奇緣」等燈組，巧妙運用斷垣殘壁的空間特色，與花藝光影相互輝映，每一處轉角都充滿驚喜，吸引不少遊客與網友盛讚為「美拍聖地」。成功區「馬到成功」燈組以童年記憶中的搖搖馬為設計發想，打造超大型應景燈飾，懷舊復古造型呼應園區歷史場域特色。

文化處指出，春節期間園區內文創品牌、烘焙與伴手禮店家同步推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動；多家餐飲名店成為年節團聚與親友餐敘的熱門選擇，部分知名店家早在1至2個月前即預約額滿，店家也無奈透露，詢問電話多到「接線生快要崩潰」，只能對向隅的民眾說聲抱歉。

屏東燈節勝利星村燈區燈飾「花立方」。（記者羅欣貞攝）

屏東燈節勝利星村燈區燈飾「星花台」。（記者羅欣貞攝）

漫步「浪花春舞」燈飾下，格外浪漫。（圖由屏東縣政府提供）

