新竹縣「快捷9號」公車2/1營運 假日多8班、TPASS適用

新竹縣快捷9號市區公車下週日、2月1日起正式營運，同步增加假日班次。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府交通處開辦的「快捷9號」公車2月1日起正式營運，平日則維持現有的33班次，假日時段將增加往返共8個班次，總共將有41個班次，統統都採無障礙車輛服務乘客，許可營運期共5年，維持新竹縣、市區公車二段式收費服務通勤族和假日觀光客，乘客可搭配使用縣府的敬老愛心卡與桃竹竹苗TPASS通勤定期票。

縣府交通處長陳盈州說，快捷9號的路線從竹北市勝利8路總站發車後，經高鐵新竹站、走文興路後到中醫大新竹附設醫院，接著沿省道台1線，陸續經新竹女中、新竹火車站、到新竹中學、新竹高商，最後抵達國立陽明交大博愛校區，返程則循前述路線回到竹北。

試營運初期每月乘車有1765人次，目前已增加到每月1萬1423人次，增加幅度約為6.5倍，且平日上、下學（班）的尖峰時段，平均每班次運量約可達50人次。

最初他們以滿足平日尖峰時段通勤族為優先，去年2月中試營運後，不斷因應實際運營狀況和民眾需求調整班次，以為下週日的正式營運培養路線運量，且逐步擴大營運範圍，到去年12月已完成第4階段的增班計畫，累計有6萬8320人次搭乘過。

下週日正式營運後，假日班表往返共新增8個班次，分別是從竹北總站發車的去程在早上8點、10點半、下午1點45分、以及4點15分；從陽明交大博愛校區發車的回程新增早上9點15分、11點45分、下午3點以及5點半。以此提供假日觀光遊憩、親子出遊或是學生往返新竹市區補習的需求，也間接增進高鐵新竹站、新竹火車站的雙鐵轉乘功能。

新竹縣快捷9號正式營運後，新增的8個假日班次。（取自竹縣府官網）

新竹縣快捷9號的運營路線。（取自竹縣府官網）

