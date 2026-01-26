為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰化皮蛇疫苗搶瘋！代排隊收費違法 恐重罰25萬元

    2026/01/26 15:02 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣今天開放現場預約登記皮蛇疫苗，傳出收費代排。衛生局表明這是醫療行為，可代排，但不能收錢，涉及金錢就是違法，查獲屬實最重25萬元罰鍰。（記者張聰秋攝）

    收錢會罰！彰化縣政府自購帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」）疫苗，引發長者排隊搶預約熱潮，有民眾喊價1個收500元「代排隊」服務費，代排收費傳出，彰化縣衛生局表明這是違法行為，依衛福部函釋全台地方政府衛生局，涉及違反《醫療法》的醫療廣告規定，「代排」民眾可能面臨5萬元以上25萬元以下罰鍰。

    彰化衛生局長葉彥伯表示，疫苗接種屬醫療服務，不是一般的消費服務，跟商品買賣交易不同，之前因大醫院、名醫門診掛號滿檔，有人提供付費「代掛號」服務，衛福部函釋代掛涉及違反《醫療法》的醫療廣告規定，依法最高可處25萬元罰鍰，彰化縣這次代排疫苗預約號碼牌等同代掛，衛生局已經通知衛生所注意，如果有疑似個案或接獲民眾陳情，立即通報衛生局查處。

    葉彥伯強調，只要沒有涉及收費，醫療服務可以由他人代掛或代排，就像兒子幫爸媽或朋友幫朋友，可以無償服務就是不能有金錢交易。

    由於彰化縣65歲以上長者約24萬5000人，這次僅1萬人受惠，不少民眾向隅，對此，葉彥伯表示，這是全國第一次大規模接種，等接種完畢，整個這個案子告一個段落，再來評估。

    彰化縣衛生局依衛福部函釋，收費代排涉及違反《醫療法》的醫療廣告規定，經查證屬實依法裁罰。（記者張聰秋攝）

