教育部「圓夢助力方案」 今年將送345名青年赴海外

教育部長鄭英耀今日參與首梯圓夢成長營，與青年深度互動，並受邀合照。（教育部提供）

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，自今（2026）年起，海外翱翔組為協助家庭有特殊境遇的學生也能無後顧之憂地參與，新增「圓夢助力方案」，優先保障原住民、偏鄉、經濟弱勢及特殊境遇等青年參與權益，兩梯次共將支持345名青年走向世界，政府將協助機票及食宿等相關經費，且以「培訓取代審查」作為選拔指標，支持每位具備潛力的青年站上國際舞台。

教育部長鄭英耀今（26）日參與首梯圓夢成長營時表示，去年陪同總統賴清德訪視圓夢青年時，有一位青年提到「資源不能只放在最前面的人，走得比較慢的、暫時落居第二名的人，也值得被看見。」這句話讓他非常感動，期盼透過圓夢助力方案提供協助。

鄭英耀說明，去（2025）年協助1463名青年海外圓夢，有些具備熱情與能力的青年，卻因家庭或環境因素，面臨更多挑戰，為了讓國家的支持更周全，今年首推「圓夢助力方案」，不會以冰冷的書面篩選定義青年，而是透過實質培訓陪伴大家釐清夢想藍圖，不論是學習AI輔助創作流程，或是探索永續建築設計，這些專業能力都將成為青年接軌世界最強大的後盾。

在參與「建築、藝術與永續共生」主題營隊時，鄭英耀表示，建築就像是一位沉靜的老師，傳遞著特定時空的價值、想法與態度，而在座的每位青年都透過圓夢計畫，關心土地、追逐夢想，每位青年臉上充滿自信與好奇的表情，讓他彷彿看見台灣未來的數位創意正蓄勢待發。

參與「AI筆下的奇想國」主題、馬公高中黃同學分享以家鄉澎湖為出發製作的短影音，並透過成長營學習攝影排版、劇情編輯等技巧；新北市樹人家商蔡同學則表示，透過成長營，強化自己發表與自我介紹的能力，並可將所學納入未來想從事的舞台劇編排與剪輯之中，以展現專業能力。

第二梯次預計於2月中下旬開放報名，共計有29案、305個名額，主題涵蓋鑑識科學、解剖實驗、航太產業、跨文化交流、動物保護、木工製作、動漫遊戲、馬戲藝術等多元領域，並將特別為身心障礙者打造計畫內容。

