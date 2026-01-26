毛孩翻滾新樂園！ 新竹市樹林頭狗狗公園啟用

新竹市樹林頭狗狗公園啟用，提供北區毛孩翻滾新樂園場域。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天宣布樹林頭狗狗公園啟用，佔地2320平方公尺（約700坪）的寵物公園，有分大狗區及小狗區，還有訓練狗狗的跳板及平衡木等體能設施，市府投入342萬元籌建，是北區首座狗狗公園，邀飼主帶毛小孩來翻滾體驗。提醒飼主應全程為狗狗繫上牽繩，僅在各狗狗公園範圍內，才可放開牽繩讓毛孩自由奔跑、活動；同時飼主需隨手清理寵物排泄物、妥善使用撿便袋，共同維護狗狗安全與園區整潔。

新竹市府產發處動保所表示，樹林頭狗狗公園整體面積為2320平方公尺，園區內採分區設計，區分大型犬與小型犬活動空間，藉此降低不同體型犬隻互動衝突風險，其中大型犬區面積為1696平方公尺、小型犬區為524平方公尺，並提供開闊草坪作為犬隻活動空間，周邊設置圍籬界定使用範圍。且園區內設有訓練用木平台、狗狗飲水台、繫狗柱及飼主休憩座椅等設施，提升人犬共同使用的便利性。

請繼續往下閱讀...

動保所說明，目前狗狗公園開放飼主自行進入使用，夜間在晚間9點熄燈後建議避免進入，以維護人犬安全，現階段尚未限制同時進入使用的人數及犬隻數量，後續將視實際使用情形滾動檢討相關管理規定。此外，竹市對於寵物公園整體規劃及樹林頭狗狗公園設計監造案經費為128萬元，工程經費為342萬元；目前香山區規劃的狗狗公園已進入工程發包階段，預計今年應可完工，將持續提供完善的寵物友善公共空間。

動保所也提醒，民眾攜帶寵物外出時，應全程為狗狗繫上牽繩，僅在各狗狗公園範圍內，方可放開牽繩讓毛孩自由奔跑、活動；請飼主遵守飼主責任與公園使用規定，隨手清理寵物排泄物、妥善使用撿便袋，共同維護狗狗安全與園區整潔。

新竹市樹林頭狗狗公園啟用，提供北區毛孩翻滾新樂園場域。（記者洪美秀攝）

新竹市樹林頭狗狗公園啟用，提供北區毛孩翻滾新樂園場域。（記者洪美秀攝）

新竹市樹林頭狗狗公園啟用，提供北區毛孩翻滾新樂園場域。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法