岡山高醫揮毫迎春 大廳墨香四溢

高醫岡山醫院今天上午在1樓大廳舉辦「揮毫迎春・手寫祝福・公益同行」活動。（圖由高醫岡山醫院提供）

距離農曆過年不到1個月，高醫岡山醫院今天上午在1樓大廳舉辦「揮毫迎春・手寫祝福・公益同行」活動，邀請書法老師現場揮毫，並結合春聯義賣、紅包與春聯DIY、環保二手盆器再利用，吸引不少病友和家屬共襄盛舉。

活動現場墨香四溢，書法老師依民眾需求書寫祝賀春聯，不少民眾特別選擇「平安」、「健康」、「順心」等字句，為新的一年討個好兆頭，活動所募集義賣所得，部分將捐作高醫岡山醫院仁愛基金使用，希望將年節祝福轉化為對病友與弱勢族群的支持與關懷。

另院內醫療人員成立的「綠手指園藝社團」，也配合綠植義賣活動，社團成員使用二手盆器和回收材料進行再利用，透過整理、改造舊盆器打造綠化空間，讓植栽在院內重新綻放生機，目前已逐步將病房陽台規劃為療癒綠化空間，提供住院病人、陪同家屬及醫院同仁一處可放鬆身心的休憩場域，讓醫療環境增添更多溫度和療癒力量。

佛光山也特地準備臘八粥與前來就醫的病友及家屬分享，氣氛溫馨感人。

高醫岡山醫院副院長黃志仁（左）與民眾互動致贈春聯，傳遞新春祝福。（圖由高醫岡山醫院提供）

