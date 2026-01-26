台74大里十九甲匝道今晚7點通車 節省通勤時間約20分鐘

台74線十九甲北出匝道提前2個月完工，今天舉行通車典禮，將在今晚7點正式開放通行。（記者陳建志攝）

為方便台中大里、仁化工業區，以及十九甲和大里溪南地區民眾聯外，地方前後歷經10年爭取增設台74線大里十九甲北出匝道，整起工程斥資7.24億，自2024年1月開工後，已提前於本月完工，交通部今天舉行通車典禮，包括交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮、立委何欣純、羅廷瑋等人都出席，強調將能縮短行車距離約3.5公里，節省通勤時間約20分鐘，並宣布今晚7點正式開放通行。

交通部長陳世凱詞時表示，感謝何欣純委員長期奔走爭取，以及所有在地立委、議員與市府團隊的努力，尤其是施工團隊在維持品質下，讓工期提早2個月完工，讓大家在過年前就可使用，強調交通部近年持續加大對台中的建設投資，光是近年接連通車的大里草湖交流道、六順橋南入匝道和十九甲北出匝道交通部就花了17億，將持續和市府分工合作，讓台中交通更順暢。

台中市副市長黃國榮表示，十九甲匝道工程經費由交通部全額負擔，不過用地由市府協助徵收，持續跟18位地主協調、溝通，順利完成協議價購，讓工程開工，感謝地土的配合。

長期爭取的何欣純立委，今天穿著10年前會勘同套服裝出席，說明10年來初心不變，強調當年為了大里溪南與十九甲的發展，以及工業區出入的交通安全，屯區里長發起連署爭取，後續促成啟動可行性評估，一直到後來順利開工並在今天完工通車，並稱草湖、六順橋、十九甲3個匝道，從自己擔任議員就開始爭取，如今終於全數通車，感謝一路對這些工程關心爭取的所有人。

公路局表示，十九甲匝道全長約550公尺，寬約9公尺，採雙車道配置，分流前往大里工業區與十九甲的車輛，通車後將可縮短行車距離約3.5公里，節省通勤時間約20分鐘，將在今晚7點正式開放通行。

