用運動「帶飛」觀光 竹縣首推路跑 鼓勵「全民瘋運動」

新竹縣沿山的北埔等鄉，都會自行舉辦路跑行銷美麗的湖光山色。（記者黃美珠攝）

新竹縣用運動「帶飛」縣內的觀光發展，今天推出「全民瘋運動」系列影片，精選4條具代表性的路跑路線，由跑步愛好者實地帶跑結合多角度的影像紀錄，呈現新竹縣兼具專業運動環境與自然人文景觀的多種樣貌。號召民眾用「跑步即旅行」的想法，用不同方式解鎖新竹縣的魅力。

縣府傳播行銷處長蔡宜綾說，路跑是個參與度極高、也容易參與的運動項目，新竹縣擁有山、海、河濱以及運動場館，是個很好運動的所在，還有不少鄉鎮市自行辦路跑活動吸引來客。

「全民瘋運動」系列影片共4集，路線涵蓋專業運動場館、河濱綠地、濱海風光以及鄉道田園等不同場景，對應不同跑者需求與運動強度，呈現從日常休閒到進階訓練的多元跑步體驗。影片不僅記錄跑步節奏與運動過程，也自然融入在地景觀、文化氛圍與生活風貌，讓跑步成為認識新竹縣的全新視角。

系列影片每集長度至少3分鐘，結合空拍、多角度跟拍等影像手法創作而成，有國、客語雙聲道導覽解說，歡迎大家一起享受「全民瘋運動」的快樂。

新竹縣的稻田每到秋冬就有花海，竹22線最是有名。（取自竹縣府官網）

竹北市西區的溪流和農田景致，近年被市長鄭朝方解鎖後，也成了跑友的路跑好所在。（記者黃美珠攝）

關西小鎮路跑活動也很盛行，路邊的田野每到秋冬美麗的油菜花會讓跑友停下腳步分心。（記者黃美珠攝）

