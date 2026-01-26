中港澄清醫院醉漢大鬧急診 醫師工會不忍了「請家屬認命清理酒醉髒污」

男護理師（右）遭林男出拳打飛跌坐病床。醫師工會強調，如果家屬無法克制患者在事前不自制的娛樂行為，請家屬認命的清理酒醉者造成的髒污與便溺，這絕非醫療人員職責所在。（資料照）

近年來醫療暴力事件頻傳，2024年通報數更創下近5年來新高，近期台中中港澄清醫院又發生疑似酒後自殘男子大鬧急診室的事件，引起外界關注。台北市醫師職業工會理事長陳亮甫強調，醫事人員會對任何程度的意識不清都應該審慎評估，但也呼籲民眾克制自己親友，「請不要對急診有過分的期待！」

衛福部次長林靜儀強調，逢年過節可以開心，但不能失去自我控制，個人團體歡樂的結果不該是醫療人員的困擾，狂躁的醉酒者沒有立即的生命危險，支持醫療人員避開、靜置，且醫療暴力是違法的，依「醫療法」106條可處有期徒刑，也希望法界不要再以患者「其情可憫」為由，輕放醫療暴力加害者。

林靜儀提到，目前瑞士日內瓦醫院急診室設有「靜置隔離室」，讓急性精神病人或是醉酒神智混亂的病人被送來時、尚無法確定病況時，可先隔離其中，以便遠端觀察，不過在台灣可能變成「送來急診室睡覺」的便道，目前暫未研議相關措施，但醫療現場可以參考其「遠離待冷靜」的想法。

陳亮甫則直言，許多民眾遇到酒醉者會打電話找救護車，結果患者在急診睡一覺後就出院，這類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，酒醉暴力也對醫療人員與其他病患造成威脅。

陳亮甫說，站在醫療人員的立場，都會審慎評估任何程度的意識不清、確認患者有無其他嚴重問題，但也請關心病人的家人、朋友不要對急診有過分的期待，如果家屬無法克制患者在事前不自制的娛樂行為，請家屬認命的清理酒醉者造成的髒污與便溺，這絕非醫療人員職責所在。

另一方面，陳亮甫提到，源頭處理才是避免暴力事件的重點，多數言語、肢體暴力，可能源於人力不足下的長期後床、情緒高張、溝通不清，並不全是酒醉誤事所致，若政府放任急診壅塞的混亂持續，醫病雙方都會持續被推上衝突的風口浪尖。

陳亮甫也說，目前醫療暴力事件發生後，多數醫院仍未給予受害醫事人員公假處理相關事宜，造成醫護受害後，還要犧牲自己的假日處理法例程序的情況，也可能因此輕放暴力當事人，呼籲相關單位注意此類問題。

