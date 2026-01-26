竹縣芎林消防分隊獲贈救護車 履帶式搬運椅保護傷患、貼心救護者

豪祐科技所贈的全新救護車內配備的「履帶式搬運椅」，有助救護人員營救高處傷患平穩回到地面。（記者黃美珠攝）

豪祐科技（股）公司董事長林家玄急公好義，事業有成後連3年回饋新竹縣，今天再捐1輛內含車內救護配備、總價約318萬的救護車，給他事業奠基所在的芎林鄉，由縣府消防局芎林消防分隊領用，車內救護配備中還有個貼心的「履帶式搬運椅」，讓救護人員能安穩、不費力地，把位於高樓層的傷患平安護送回到地面，既保護傷患，也保護救護者。

副縣長陳見賢說，林家玄20幾年前從台北到芎林創業，結識前竹北市長何淦銘。白手起家後的林家玄為了回饋新竹縣，在何淦銘牽線下，連3年陸續用公司、或父母林瑞生與林張惠芬名義，捐贈竹東警分局巡邏車、新埔消防分隊救護車、以及芎林消防分隊救護車，他代表所有鄉親向林瑞生、林家玄父子致謝。

縣府消防局長陳中振說，今天受贈的救護車上，配有自動體外心臟電擊器（AED）、小兒擔架固定裝置、骨盆固定器、生產處理包、止血帶等多項關鍵救護裝備，其中還有1個「履帶式搬運椅」。

這個搬運椅透過履帶設計，讓所有救護同仁面對要營救位於高樓處傷患時，可以在搬運過程中，用更平穩、安全、又省力的方式，迅速把傷患從移動回到地面，不僅減輕救護人員的負擔，間接保護同仁出勤時的工作安全，也可減輕傷患在搬運過程中的不適。

豪祐科技董座林家玄（右3）和父親林瑞生（右2），在前竹北市長何淦銘（左1）牽線下，再次捐贈救護車回饋竹縣，由副縣長陳見賢（左2）代表接受。（記者黃美珠攝）

豪祐科技捐贈救護車，也一併捐贈車內多項關鍵的急救配備。（記者黃美珠攝）

