教育部推動AI融入高中學習扶助，強化教師教學能力。（圖由教育部提供）

為協助教師在面對學生學習成就偏低、學習動機不足與學習差異等挑戰時，能擁有更多教學策略與數位工具，教育部推動數位資源融入高級中等學校學生學習扶助進階研習，深化高中學習扶助教學設計，帶領教師學習使用AI在扶弱教學中。

教育部國教署組長葉信村說明，進階研習除了介紹數位工具，主要以協助教師實際掌握AI與數位工具在學習扶助中的應用為核心主軸，從學習者差異與通用學習設計的視角出發，引導教師理解AI並非取代教師角色，而是協助教師建立更具彈性的教學調整機制，讓不同背景與需求的學生都能找到適切的學習方式，透過課程引導，參與教師能重新檢視自身課堂中面臨的困難，並學習如何運用AI擴大學生的學習參與度，使低成就與低學習動機學生也能看見學習成效。

研習會針對國文、英文及數學不同領域給予示例，協助教師認識數位工具的實作方式，理解如何借助科技減少備課負擔、提升學習診斷效率，並以可視化、多模態或協作式的方法，提升學生在閱讀、語言表達與抽象概念的理解能力。葉信村說，多元化工作坊內容能讓教師直接把課堂教學方式帶進現場進行調整，以真實情境測試AI的可行性，強化操作熟悉度，也讓教師更能掌握如何在自己的班級中實際推動。

葉信村表示，透過進階研習，讓教師獲得新的教學工具、新的視角與新的信心，使其在面對學生學習扶助時，不再只是補救教學，而是引導學生重新點亮學習的關鍵力量。

