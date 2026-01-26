櫻花季即將來臨 交通局推「梨山－武陵農場」賞櫻專車

配合櫻花季，中市交通局推「梨山－武陵農場」賞櫻專車（市府提供）

2026年武陵櫻花季將於2月13日正式展開，活動持續至3月1日、為期17天。台中市政府交通局推出「梨山－武陵農場」賞櫻專車，13日發車，一天3班，並結合市民專享的「雙十公車優惠」，讓民眾可不用開車就能輕鬆賞櫻的朝聖之旅。

交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季活動期間武陵農場周邊將實施交通管制措施，僅限持通行證車輛及搭乘大眾運輸工具的遊客進入管制區，建議民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路（含區）公車前往梨山，次日再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往園區。

此外，交通局配合台8臨37線便道管制時間，市區公車865路（含區）自谷關端發車時間為上午6時45分，約2小時車程可至梨山，再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車，車程約50分鐘即可抵達武陵農場，且台中市民搭公車還可享有「雙十公車優惠」搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資。

交通局指出，賞櫻遊客有三種購票方式，第1種為透過「TBS台北轉運站」APP提前預購賞櫻專車套票；第2種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止；第3種為台中市政府115年首度開放可經由「台中Go」網站及APP購買的「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，讓民眾一票即可完成整趟行程的交通規劃。

交通局表示，台中Go套票內容包含865區公車、武陵櫻花季接駁專車保留席位與車票、武陵農場門票，以及台中Go公車48小時套票（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），整合交通與旅遊需求，提供更便利的一站式服務。

更多接駁資訊可至豐原客運官網查詢，武陵農場櫻花季交通管制措施詳情可至「公路局115年武陵農場櫻花季疏運專頁」查詢。

「梨山－武陵農場」開車班次。（市府提供）

