建鎮80年首本《東港鎮志》編纂啟動 向鄉親徵集老照片

東港迎王為地方特有的大型民俗信仰儀式。（記者陳彥廷攝）

屏東縣東港鎮公所為啟動鎮內首本《東港鎮志》的編纂，將向鄉親徵集老照片，鎮長黃禎祥表示，去年東港建鎮滿80年，編列《東港鎮志》的預算實際啟動招標，為讓專屬於東港的現代鎮志能更加豐富精采，因此向鄉親募集老照片的計畫於今年正式開跑，盼鄉親全力支持這個東港的文化基業。

黃禎祥指出，東港建鎮已80年，且是屏東沿海的農、漁產業重鎮，但以往並無官方系統性對地方風土民情及地貌改變的正式紀錄，因此上任前就已確立要以公所角度進行鎮志的編纂，進行招標後，由「台灣人地關係協會」得標編寫。

面對地方百年文化大業，東港鎮公所不敢大意，預計將以上下2冊共50萬字的規模進行編寫，未來總編纂由「台灣人地關係協會」理事長葉志杰主纂，他除為道地東港人，亦曾為屏東萬巒、林邊及車城數鄉編增修過鄉志，他指出，初撰鎮志首重脈絡定位和向外述說「我是誰」，並要書寫當代所關切者才是活的地方誌，未來鎮志將尋求所有東港人文化紀錄的最大公約數，並作平易近人的文本，讓在地人了解地方的過去。

黃禎祥表示，《東港鎮志》不只是文字紀錄，更需要影像來還原歷史現場，無論東港街的歷史樣貌，或早期東港迎王盛況，每一張老照片都是拼湊東港歷史地圖的關鍵碎片，像是葉志杰收錄的豐漁橋老照片，就會發現豐漁橋是比鵬灣大橋還要早數十年的「可開啟橋」，盼鄉親甚至外鄉鎮民眾都能多多提供老照片供徵選。

東港鎮公所指出，照片若經評選入選，每件將致贈使用授權費500元，預計遴選100件，從1月27日起收件，鄉親可將照片與資料送至「東港鎮立圖書館」，鎮公所還別出心裁將老照片化為拼圖，由黃禎祥及與會的鎮代主席陳春朝、副主席林清發、大鵬灣國家風景區管理處秘書李秉諺、社團法人台灣人地關係協會理事長葉志杰及網紅東港阿嬤等人拼東港意象地標的「豐漁橋」。

東港鎮公所進行首本《東港鎮志》編纂，將向民眾徵集老照片。（記者陳彥廷攝）

