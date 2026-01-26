原鄉智慧觀光新紀元 屏縣三地門遊客中心暨導覽網站啟用

屏縣三地門鄉遊客中心剪綵啟用。（記者羅欣貞攝）

屏縣三地門是全縣人口最多的原住民鄉，10個村各具特色值得深度探索，為提升旅遊品質，鄉公所設立「三地門鄉遊客中心」，建置觀光導覽網站，即日起提供服務，盼透過實體遊客中心的服務升級與數位導覽系統的整合，打響「三地門文化記」智慧觀光新品牌。

三地門鄉遊客中心設於鄉公所牌樓旁的原多功能中心，鄉長曾有欽表示，三地門鄉擁有豐富的自然景觀與藝術文化，是屏縣原住民族的文化重鎮，為讓遊客能更深度體驗在地之美，公所積極推動「文化深耕、導覽創新與永續發展」計畫。新啟用的遊客中心不僅是旅客諮詢的窗口，更是展示三地門鄉好吃、好玩、好買的櫥窗，盼透過一站式服務概念，串聯鄉內各村特色，帶動整體觀光產業發展，也標誌三地門鄉正式邁入智慧觀光新紀元。

請繼續往下閱讀...

「三地門鄉觀光導覽網站」也同步上線，公所團隊走訪三地村、大社村、安坡村等10個村落及長治百合園區，盤點共200處景點、工坊、餐飲與市集。網站支援中、英、日3種語言，並結合互動地圖與遊程規劃功能，讓國際與國內遊客都能輕鬆獲取資訊。同步推出的全彩觀光旅遊摺頁，設計融合在地文化意象，遊客只需掃描摺頁上的QRCode，即可連結至網站。

以推廣童玩文化著名的安坡村有「童玩王國」之稱，村長左玉梅表示，遊客可先透過遊客中心與網站了解安坡，接著親訪部落，相信可以玩得非常愉快。

三地門鄉以排灣族為主，青葉部落則屬魯凱族文化，社區青年巴俊傑表示，部落提供導覽、走讀、風味餐、文化體驗遊程已有10多年，透過遊客中心與網站平台，部落的產業與文化會有更多人看見。

三地門鄉遊客中心設於原多功能中心。（記者羅欣貞攝）

三地門鄉公所推出全彩觀光旅遊摺頁。（記者羅欣貞攝）

三地門鄉安坡村歡迎遊客前往體驗豐富的原民童玩。（記者羅欣貞攝）

三地門鄉青葉村歡迎遊客前往深度探索部落文化與產業。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法