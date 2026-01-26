基市府攜手詠愛關懷協會 寒冬送暖關懷獨老

基隆市政府攜手台灣詠愛關懷協會舉辦寒冬送暖活動。（圖由基隆市政府提供）

入冬後，氣溫逐漸下降，為強化對弱勢獨居長輩的關懷服務，基隆市政府攜手社團法人台灣詠愛關懷協會辦理寒冬送暖活動，由協會志工親自將物資送至獨居長輩家中，透過陪伴與實際互動，讓長輩在春節前夕感受到社會的關懷與祝福。

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，受限於基隆山城地理環境，部分獨居長輩日常社會互動較為有限，市府持續結合民間資源，補充公部門服務量能。本次寒冬送暖活動，除提供生活所需物資外，也結合學生志工親手繪製卡片，傳達對獨居長輩的關懷與支持，強化情感連結，讓長輩感受到被重視與照顧。

台灣詠愛關懷協會理事長莊梅貞指出，本次寒冬送暖行動以跨世代參與為特色，從耶誕節開始募集，至春節前開始發放。募集活動邀請孩童協助製作祝福卡片，在志工陪同下參與物資遞送，促進世代間的互動與理解。每份關懷物資內含保暖棉被、衣物、營養食品、暖暖包及日常清潔用品等，均依長輩實際需求進行配置，以回應其冬季生活所需。

本次活動由社團法人台灣詠愛關懷協會主辦，基隆市政府社會處指導，並由中山區中山里、文化里及德安里辦公處協助媒合受助長輩；相關物資並獲得墊腳石集團、中化合成、永記會計師事務所、記旺管理顧問有限公司、鑄福智業有限公司等企業支持。此次行動為公私協力推動社會關懷、企業落實ESG及聯合國永續發展目標（SDGs）的具體作為，期盼未來持續透過多元合作模式，擴大對基隆市弱勢家戶的支持與服務。

基隆市政府攜手台灣詠愛關懷協會舉辦寒冬送暖活動，圖為學生親手繪製的關懷卡片打動長輩的內心。（圖由基隆市政府提供）

基隆市政府攜手社團法人台灣詠愛關懷協會辦理寒冬送暖活動，在志工協助下將物資送到長者手中。（記者俞肇福攝）

