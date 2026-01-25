暖陽僅限週一！週二轉濕冷 下探14度

週一台灣各地清晨低溫普遍約15至18度，局部地區會再低溫一些，而白天台灣各地高溫約23至26度。（記者叢昌瑾攝）

週一（26日）全台回暖，各地多雲到晴，白天高溫可達27度，唯需留意清晨低溫與局部濃霧，然而，週二起受新一波東北季風增強影響，全台將轉為濕冷，北台灣與東半部的低溫恐下探14度，請民眾把握週一的好天氣，並提前做好禦寒與雨具準備。

中央氣象署預報，週一台灣各地清晨低溫普遍約15至18度，局部地區會再低溫一些，尤其高山地區在夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山請注意路況，而白天台灣各地高溫約23至26度，此外，中南部地區清晨及馬祖夜間易有局部霧或低雲影響能見度，請注意交通安全。

降雨方面，週一由於環境為偏東南風，水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有在東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖陰時多雲，18至21度；金門陰時多雲短暫雨，15至19度；馬祖多雲，14至18度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週一白天東半部高溫可達23至26度，南部高溫25至27度，北部及中部高溫22至25度，但週二起，新一波東北季風將再度增強南下，北台灣與東半部的氣溫將再度驟降到14至16度，週三至週四全台各地也會因水氣偏多，降雨機率顯著提高，受濕涼環境影響，體感也將更寒冷，預計此波東北季風影響將持續至週五白天，屆時隨冷空氣減弱，各地將逐步回溫，而週六鋒面南下，北部東北部又要轉為有雨的天氣型態，氣溫也會下降。

紫外線指數方面，週一全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；清晨中南部地區及晚間馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一各地大多為多雲到晴的天氣，只有在東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

