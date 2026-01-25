全教總號召千人上街「廢校事會議」 教育部：持續多元蒐集意見

全教總「捍衛教育專業，維護教師尊嚴—廢惡法、救教育」遊行陳抗。（記者王藝菘攝）

全教總號召逾千人今午後聚集教育部周邊，抗議「解聘辦法」及「校事會議調查制度」，應「廢惡法」，也嗆教育部長鄭英耀若無力解決就立即下台。教育部對此回應，重視教師所表達意見，將持續蒐集多方意見以精進制度。

教團控訴中小學校園存在濫訴、小案大辦等問題多時，主張廢除「解聘辦法」及「校事會議調查制度」，教育部後續進行修法，於本月12日公布，不過內容未達教團預期，因此走上街頭表達訴求，強調必須「廢惡法」。

群眾所提訴求包括，應檢討「解聘辦法」之存廢，回歸教師法與原教評會審議機制；且教育部應嚴格檢視現行調查員人才庫，剔除法治觀念不清、不適任之人員；並建立合理的過濾機制，阻卻政治性或個人情緒性的濫訴與小案大辦；同時恢復因不當調查而蒙受損失之教師名譽，並建立實質的行政補償機制；若教育部長無力解決教育困境、保障師生權益，應立即下台。

對此，教育部表示，尊重教師團體依法以集會方式表達關切與訴求，並重視教師所提出的各項意見。也強調，校事會議制度調整是基於制度實施後的實務檢視，相關制度不可能一步到位，辦法於公告施行後，並未因法令發布而停止檢討作業，而是持續透過多元管道蒐集教師團體、校長團體、家長團體、民間團體及地方政府等各方意見，作為後續行政指導與制度精進的重要參考。

