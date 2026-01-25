寒冬不孤單！台南東區獨老、弱勢圍爐 大同社區關懷低收家庭

台南永康二路元帥慈善發展協會與南市議員曾之婕、李中岑服務處，共同邀請東區弱勢家庭、獨居老人及腦麻之友協會等社福團體，在東區和平里活動中心圍爐呷辦桌。（曾之婕服務處提供）

今天台南市區氣候寒冷，東區大同社區發展協會在大同里活動中心舉行「寒冬送暖」關懷活動。協會特地為里內低收入戶與中低收入戶，每戶發放1000元台幣，有長輩接過紅包時說「這份心意，比錢更暖」，整個活動中心宛如一個溫暖的大客廳，洋溢久違的人情味。

為鼓勵孩子認真向學，社區協會也推動獎學金方案，只要學生期末考考卷考100分，即可領取100元獎學金。社區表示，那不只是分數的肯定、努力的價值，更是一份被看見、被鼓勵的力量。

人人有獎的摸彩活動與免費小吃券，也讓每位參與者都能帶著禮物與笑容回家。東區區長黃炳元與市議員們亦親臨現場致意，肯定協會長期深耕社區、默默付出。

大同社區發展協會理事長王章記表示：「我們社區辦這場活動，不是為了熱鬧，而是希望每1位里民都能感受到被關心、被重視，只要社區裡每人願意彼此拉一把，就沒有人會在寒冬裡孤單」，未來仍會持續用行動陪伴里民，讓大同社區成為一個有溫度、有感情的家。

此外，今天永康二路元帥慈善發展協會與台南市議員曾之婕、李中岑服務處，也共同邀請東區弱勢家庭、獨居老人及腦性麻痺之友協會等社福團體，一起在東區和平里活動中心圍爐呷辦桌，讓400位弱勢朋友也能提前感受年節的氣氛和社會的關懷。

這場溫馨的圍爐餐會，受邀請的對象包括東區獨居長輩、中低收入家庭、台南市阿耨婦幼關懷協會、鴻佳啟能庇護中心、天主教瑞復益智中心、南市腦性麻痺之友協會、台灣原住民族永續發展協會等社福團體。

餐會經費除了台南市府社會局補助外，還由許多善心企業、團體捐款贊助；受邀的社福團體都準備精彩表演炒熱現場氣氛。曾之婕也到場提前向受邀對象拜早年，她說，藉著傳統呷辦桌圍爐的方式，讓弱勢家庭和社福團體也能感受到團聚過好年的氣氛。

台南東區大同社區發展協會舉行寒冬送暖活動、關懷社區低收弱勢家庭。（大同社區發展協會提供）

