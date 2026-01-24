為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    霍諾德輕鬆往上爬 民眾碰101外牆驚喊：根本抓不住

    2026/01/24 17:02 即時新聞／綜合報導
    一群人圍著101的窗框想往上爬。（擷取自johnny.gtcr/Threads）

    一群人圍著101的窗框想往上爬。（擷取自johnny.gtcr/Threads）

    自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，不過因為天候不佳，官方已宣布改至明天。雖然霍諾德今日不會在101出現，不過仍有許多民眾跑到101「試抓」窗框，才發現外牆根本連抓都抓不住，引發網友討論。

    一名網友在Threads發文表示，他原本在現場想親眼見證霍諾德爬上101，不過因為早上下雨而延期，但現場民眾紛紛「來都來了，試抓看看」，一群人圍著101的窗框想往上爬，才發現101的外牆一般人根本連抓都抓不住，更何況是霍諾德要徒手登頂。

    貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「從此101隨時都可以看到有人兩手抓柱站在那」、「最近101一樓窗框都拋光，你有頭緒嗎」、「這行為很台灣人，什麼都要摸一下」、「我101層樓梯都走不完了」、「101瞬間變成這世界上最多人摸的建築物、「看來之後會有請勿攀爬的標語」。

    有網友表示，「一般人和攀岩大佬的握力差別太大了」、「人家是用手指握著做引體向上 一般人滿握就緊繃了」、「人家手有塗防滑的」、「霍諾德的握力是90公斤，一般人握力都在30公斤，有在鍛鍊的大概40到50公斤」。

