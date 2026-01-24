青年學子集結！ TASA月壤種植計畫3/2前組隊拚1萬元獎金

TASA主任吳宗信今日於課程中以「1.6億元的太空臍帶」為題致詞勉勵學員。（圖由TASA提供）

「種子經歷過太空旅行後可發芽，那落地在異星也可以延續生命嗎？」為鼓勵青年學子探索太空科技，國家太空中心（TASA）主辦「Grow Me on the Moon — 月壤種植計畫」競賽，限定高中職與大專院校學生參加，初賽提案將於3月2日截止，入選隊伍可獲得發配「月球模擬土」實際執行種植糧食作物的任務，獲獎隊伍各組可得最高新台幣1萬元獎金。

延續「亞洲種子上太空」實驗，亞太區域太空組織論壇（APRSAF）向成員徵集以「異星種植」為主題的相關活動，台灣提案月壤種植實驗「Grow Me on the Moon — 月壤種植計畫」，是第1響應的國家，研究結果將於台灣國際太空年會（TASTI）上分享，並可望接軌美日太空專案，將實驗成果進一步深化。

「Grow Me on the Moon— 月壤種植計畫」競賽，由國科會指導、TASA主辦、中興大學農業推廣中心承辦，競賽報名資格限定高中職與大專院校學生，初賽提案將於3月2日截止，4月7日進行入圍公告，並發配月球模擬土讓入選隊伍於4到9月實際執行植物栽種實驗，11月8至12日舉行成果發表會，獲獎隊伍各組可得最高新台幣1萬元獎金（亞軍8千元、季軍6千元、另設佳作、最佳實驗設計、最佳創意等獎項2千元）。

為讓學生在進行提案前具先備知能，TASA今（24）日辦理線上課程，邀請國內外太空農業相關國外學者進行分享，共吸引近300人上線聽課。

TASA主任吳宗信以「1.6 億元的太空臍帶」為題致詞勉勵學員，並表示，根據國際數據，運送1名太空人1年份的食物上太空，運費高達新台幣1.6億元，若不能找出在地球以外自給自足的方法，人類將無法真正走入深空，因此在月壤種下的不只是植物，更是人類未來的生存保險，這項研究不僅能應用在探索太空，其練就的「極限栽培技術」，也能應對地球氣候變遷帶來的糧食危機。

國家實驗研究院副院長林俊良表示，雖然「月壤種植計畫」與「亞洲種子上太空」是不同的實驗計畫，卻都是「生命能否通過嚴苛挑戰環境？」的重要課題，因此希望透過這類活動，激發更多學者投入太空農業領域，為投入太空研發奠定基礎。

中興大學土壤環境科學系教授簡士濠則分享月球模擬土「台灣配方」，他以台灣6種土壤為基礎，依比例調配混合成物理質地結構、化學元素特性近似月壤的模擬土，可望助於國內研究機構推動月球農業、探測車實驗等相關研究，降低對昂貴進口模擬月壤的依賴。

