北捷禁行動電源真能換市民安心？吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

台灣基進北市黨部主委、北市港湖議員擬參選人吳欣岱指出，「昨天禁防毒面具，今天禁行動電源」，蔣萬安「先禁城市」市長，是真的換來了市民的安心？還是只是增加你我不便？（翻攝吳欣岱臉書）

台北捷運公司昨宣布，即日起進入捷運範圍內請勿使用行動電源，不過今（24日）再發聲明強調，並非禁用而是呼籲及宣導。台灣基進北市黨部主委、北市港湖議員擬參選人吳欣岱指出，「昨天禁防毒面具，今天禁行動電源」，蔣萬安「先禁城市」市長，是真的換來了市民的安心，還是只是增加你我不便？

吳欣岱說，北捷因為日前行動電源事故，立刻祭出「禁用行動電源」新規；再加上去年底連續攻擊事件後，北捷要求乘客「不得無正當理由配戴防毒面具、頭盔」，這些做法都打著「公共安全」的名號，但坦白說，看起來更像是一種治標不治本的勞師動眾。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱質疑，短期內，它們或許製造了「有在管、有在做事」的安心感；長期看，卻讓人質疑，這到底是在解決問題，還是只是表面功夫？密集推出禁令，第一時間讓人覺得放心，可仔細一想，禁用行動電源、防毒面具，真能防止真正的風險嗎？還是只是「看起來很安全」，卻沒有處理事故發生的根本原因？事實上，真正想犯罪的人，不會被禁令擋下，被影響的，永遠是每天通勤、正常生活的一般市民。

她就問一句，「當初的加害者，是一開始就戴著防毒面具進車廂的嗎？」禁令把不便與風險轉嫁給市民，市府與北捷卻能用「我已經禁止了」來自保、減壓，這公平嗎？

吳欣岱說，「無正當理由不得配戴」這種模糊條文，最後只會讓第一線站務人員執勤的壓力變大。誰算合理？誰不算？Cosplay、運動裝備、宗教或心理健康需求，會不會被刁難？真正想隱藏的人更容易「看起來正常」，反而是守法市民與基層人員陷入尷尬與衝突。面對安全挑戰，城市治理不能只剩「越禁越多」。真正的安全是在危機發生時，能快速、專業、透明地應對，而不是靠一堆讓大家更不方便的規定。

吳欣岱也提出5個務實方向，第一，設置「安全充電區」強化車站既有充電區，只允許通過國家安全標準認證的行動電源使用；重點是把關品質，而非全面禁止。第二， 每半年進行異常行為實戰演練，讓第一線人員依「行為」而非「外表」判斷。第三，制定站務裁量細則，清楚列出醫療、宗教、工作、活動等豁免情形，並設立即時申訴機制，保障市民權益。

第四，車廂與月台完善滅火設備，包含鋰電池專用工具，並定期、公開辦理演練，邀市民參與。第五，對反覆出現異常行為的旅客，結合社工與心理專業介入，而不是一紙禁令了事。

吳欣岱強調，安全是城市最基本的權利，不該靠禁令撐起脆弱的表面和平，真正的現代城市，靠的是科學、教育、透明制度與治理韌性，而不是「禁止這個、禁止那個」的政治表演，期待台北拿出進步與勇氣，讓市政回到真正有效的治理軌道，才是市長與台北捷運公司，對市民應有的負責態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法