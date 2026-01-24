苗縣獅潭橘莓戀1/24、25登場 採草莓及柑橘正當季

苗栗縣獅潭鄉橘莓戀活動，頒獎表揚桶柑評鑑特等獎得主卓蘭鎮徐可憲（左5）。（記者張勳騰攝）

苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀 柑橘一桔go」桶柑莓評鑑暨農特產品創新行銷展售活動，今（24）日、25日在義民廟前廣場登場，安排藝文表演、桶柑及草莓展售、酸柑茶DIY製作等，吸引了不少遊客共襄盛舉，目前正值草莓及柑橘盛產時期，歡迎遊客前來享受採果樂，品嘗客家美食，體驗客庄風情。

苗栗縣是全台草莓最主要的專業栽培區，全縣種植面積超過450公頃，其中獅潭鄉種植約40公頃，年產量320公噸，獅潭鄉同時也是苗縣桶柑的主要產區之一，種植面積約120公頃，年產量1700公噸，獅潭出產的柑橘以桶柑為主，另有茂谷等品種，果肉多汁，果香四溢。

獅潭鄉農會等單位近年來都舉辦橘莓戀活動，宣告草莓及柑橘產季開始，今年安排柑橘促銷活動、酸柑茶手作體驗及藝文表演等，呈現年貨大街的熱鬧情景，吸引不少遊客參與。

今天的活動由苗縣府秘書長陳斌山與縣議員楊恭林、陳春暖、孫素娥、獅潭鄉長劉淑能、卓蘭鎮長詹錦章、鄉農會理事長古明育等人共同啟動，並頒獎表揚苗縣桶柑、獅潭草莓品鑑得獎農民。

苗縣桶柑評鑑：特等獎卓蘭鎮徐可憲，頭等獎三灣鄉彭燕芳、頭份市陳柏勳、獅潭鄉謝英杰，貳等獎公館鄉楊森雄、獅潭鄉陳富機。

獅潭草莓評鑑：特等獎黃宏昌、頭等獎丁氏征、沈木山、鍾維祥，貳等獎江怡蓁、鍾文標、謝其忠。

苗栗縣獅潭鄉橘莓戀活動，現場展示得獎的果品。（記者張勳騰攝）

苗栗縣獅潭鄉橘莓戀活動，吸引不少遊客逛市集。（記者張勳騰攝）

