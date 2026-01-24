女足隊當家門將、立志當中醫師 花蓮陽光少女獲靈鷲山普仁獎

靈鷲山花蓮中心監院寶臻法師（中）頒獎給入圍全國獎的林佳葳（左二）、曾靚（右二）。（靈鷲山佛教教團提供）

花蓮市清寒媽媽獨力撫養4個小孩，孝順的女兒林佳葳為了不讓她操心，功課好主動做家務，更立志當中醫師，朝夢想邁進！秀林鄉曾靚家中環境不好，但奮發向上，總是保持全班第一，更是崇德國小女足隊當家門將。這兩名小朋友都獲得今年靈鷲山普仁獎全國獎。

今年邁入第23年的靈鷲山普仁獎，希望發揮慈善與品德教育的典範，累計在全台17區訪視1萬6353個家庭、1萬3134名學生，每年選出得獎者，今年獲獎名單出爐，花蓮區共有36人得獎，包括國小19人、國中17人；另頒發「推動品德教育楷模」感謝狀給國風國中、東竹國小、觀音國小，表揚學校長期推動品德教育的努力。

請繼續往下閱讀...

頒獎典禮今天早上在光復商工學生活動中心舉行，受獎學生站上舞台時臉上滿是喜悅，其中，林佳葳、曾靚脫穎而出，入圍全國普仁獎最高榮譽。林佳葳就讀自強國中八年級，媽媽獨力扶養4個小孩非常辛苦，收入不穩定，佳葳不忍媽媽多操一分心，從小積極樂觀，是媽媽貼心的家事小幫手，在校與同學處得融洽，課業更名列前茅常拿獎學金，還苦練法國號，才華洋溢。

佳葳是太魯閣族，對族群文化的傳承有高度的使命感，對於自己的未來規劃，林佳葳說，希望成為濟世救人的中醫師，減輕媽媽的經濟壓力，也能在照顧媽媽的同時回饋社會。

秀林鄉崇德國小六年級生曾靚，全家7口擠在2房1廳狹窄空間，她沒有自己的房間，晚上在客廳沙發睡覺，但她樂觀進取，文武雙全，課業居全班第一榮任班級小老師、擅長寫文章參賽得獎，還是學校女足隊的當家門將，率領崇德國小女足隊蟬聯全國少年盃、學童盃足球賽3連霸冠軍，更2度獲邀擔任職棒開場嘉賓；在家她為母分攤家務，也在教會裡學彈琴，是師長眼中模範生。

普仁獎花蓮縣有36人得獎，其中災區光復鄉也有5位小太陽獲獎。（靈鷲山佛教教團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法