    首頁 > 生活

    澎湖1.8公頃花海陪過年！小火車、旋轉木馬、氣墊王國嗨玩

    2026/01/24 16:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    20萬株矮牽牛花構成壯麗花海。（記者劉禹慶攝）

    「花現新澎友-澎湖冬日花海遊樂園」今（24）日在澎湖休憩園區盛大開幕，活動結合馬年意象，園區種植超過20萬株矮牽牛，打造面積達1.8公頃壯麗花海，結合舞臺表演、文創市集、氣墊王國、各式遊樂設施及小火車遊園等多元主題活動，展到3月3日。

    活動以「花海遊樂園」為概念，規劃6大免費體驗內容，包括舞台表演、花海市集、復古紅金小火車、時光旋轉木馬、湛藍海盜船及氣墊王國，打造老少咸宜的親子遊憩空間。開幕特別邀請MOMO親子台「櫻花姐姐」、「檸檬哥哥」與大小朋友同歡，澎湖縣長陳光復特地到場同樂，沿途逛市集、發送「馬上有錢」、「大吉大利」春聯，坐上遊園小火車欣賞沿途花海美景。

    陳光復說，縣府持續用心經營，豐富冬季觀光內涵，讓澎湖即使在旅遊淡季，也能展現截然不同的迷人風貌，吸引更多遊客前來，帶動地方經濟與觀光發展，逐步實現「四季皆可遊、處處有亮點」的施政目標，未來將持續打造友善兒童空間，讓冬季澎湖更溫暖、更好玩。

    今年花海主景以超過20萬株矮牽牛打造約1.8公頃花海海，期盼建立「冬天來澎湖賞花、親子同遊」的專屬意象，讓澎湖成為全年皆宜的旅遊目的地。除夕休園1日，農曆大年初一到初五每天下午2點推出新春節目，3月3日閉幕當天下午4點則邀請《紅人榜》歌手柯瑞勝壓軸演出。

    乘坐小火車免費遊園，是活動最大特色。（記者劉禹慶攝）

    旋轉木馬遊樂區免費體驗，吸引大排長龍隊伍。（記者劉禹慶攝）

    「花現新澎友-澎湖冬日花海遊樂園」開幕，澎湖縣長陳光復等貴賓出席。（記者劉禹慶攝）

