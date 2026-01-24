吳欣岱批北捷禁行動電源「只治標不治本」 提5個務實面：不該只靠禁令

北捷23日宣布，未來將加強宣導民眾進站後「不要使用」行動電源，此項政策引來外界兩極看法；示意圖。（資料照）

北捷為避免行動電源自燃造成民眾搭乘交通運輸的風險，於23日宣布，未來將加強宣導民眾進站後「不要使用」行動電源，此項政策引來外界兩極看法。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也質疑，「這到底是在解決問題，還是只是表面功夫？」，並提出了5點政府應該考量的務實方向。

北捷日前因為行動電源事故及去年底的張文事件，相繼要求乘客「禁用行動電源」及「不得無正當理由配戴防毒面具、頭盔」的新規。吳欣岱認為，這些做法表現上都打著「公共安全」的名號，但坦白說看起來更像是一種治標不治本的勞師動眾。短期內，或許製造了「有在管、有在做事」的安心感；但長期看，卻讓人質疑，這到底是在解決問題，還是只是表面功夫？

請繼續往下閱讀...

吳欣岱認為，這些公共事故的發生最根本的原因，是因為現今世代有太多大型的恐怖攻擊事件跟一些公安問題，真正能夠改變的並不是今天行動電源爆炸，就不能帶行動電源，明天其他東西有問題，又再禁另外一個東西。而是作為首都，必須加強站務的隨機應變能力及適時的進行演習。

對此，她也針對行動電源問題，提出5點務實方向：一、設置「安全充電區」，只允許通過國家安全標準認證的行動電源使用；二、站務教育同步上路，每半年進行異常行為實戰演練；三、制定站務裁量細則，標準明確、公開透明；四、升級車廂與月台的緊急應變設備；五、對反覆出現異常行為的旅客，結合社工與心理專業介。

吳欣岱也表示，「安全」應該是城市最基本的權利，不該靠禁令撐起脆弱的表面和平。真正的現代城市，靠的是科學、教育、透明制度與治理韌性，而不是「禁止這個、禁止那個」的政治表演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法