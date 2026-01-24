為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    體驗櫻花樹下品茗雅趣！ 南投小半天櫻花冬筍季登場

    2026/01/24 16:39 記者張協昇／南投報導
    南投小半天櫻花冬筍季活動，烹煮鹿谷特產冬筍料理讓大家品嚐。（南投縣政府提供）

    南投小半天櫻花冬筍季活動，烹煮鹿谷特產冬筍料理讓大家品嚐。（南投縣政府提供）

    南投花卉嘉年華系列活動之一的小半天櫻花冬筍季活動，今（24日）於鹿谷鄉石馬公園登場，當地河津櫻已零星綻放，除了欣賞美麗的櫻花，現場也安排茶席品茗、新鮮冬筍料理品嚐與農特產品展售，讓民眾度過悠閒浪漫的冬日美好時光。

    鹿谷小半天石馬公園，於2007年栽植由台灣，及日本李登輝之友會致贈的500株日本河津櫻，營造出櫻花森林美景，成為南投知名賞櫻景點之一，縣府每年也在此舉櫻花冬筍季活動。目前石馬公園部分河津櫻花開約3、4成，已可見粉白嬌嫩花朵綻放枝頭迎賓，現場特別安排茶席，讓遊客體驗在櫻花樹環繞下品茗雅趣，並烹煮鹿谷特產冬筍料理讓大家品嚐，重溫當地「過年吃冬筍」的傳統習俗。

    南投縣長許淑華表示，南投縣花卉產業蓬勃發展，是縣內重要經濟支柱，縣府結合溫泉季，積極推動花卉嘉年華系列活動，透過賞花秘境與景點推廣，串聯各鄉鎮農特產與觀光資源，帶動地方繁榮，其中石馬公園前幾年已改善賞櫻步道、茶席造型棚架平台、觀景平台等設施，讓大家賞花及遊憩品質更好，尤其南投燈會即將於2月14日登場，歡迎大家來南投賞櫻花、品冬筍，泡溫泉、逛燈會，在花香瀰漫氛圍中，過個溫馨的農曆春節。

    南投小半天櫻花冬筍季活動，安排茶席品茗體驗。（南投縣政府提供）

    南投小半天櫻花冬筍季活動，安排茶席品茗體驗。（南投縣政府提供）

    南投小半天石馬公園河津櫻，目前零星綻放。（南投縣政府提供）

    南投小半天石馬公園河津櫻，目前零星綻放。（南投縣政府提供）

    南投小半天石馬公園種植500棵河津櫻，已可見粉白嬌嫰花朵綻放枝頭。（南投縣政府提供）

    南投小半天石馬公園種植500棵河津櫻，已可見粉白嬌嫰花朵綻放枝頭。（南投縣政府提供）

