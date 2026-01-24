01/24 各報重點新聞一覽

藍白立委昨再度動用人數優勢，第9度封殺軍購特別條例草案付委審查。（記者陳逸寬攝）

自由時報

1.25兆軍購案 藍白9度封殺 挾人數優勢表決 要求總統到立院報告

行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白立委多次封殺，導致草案遲遲無法付委。昨天立法院會表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，否決民進黨團提議，第九度封殺軍購特別條例草案付委審查。

請繼續往下閱讀...

詳見1.25兆軍購案 藍白9度封殺 挾人數優勢表決 要求總統到立院報告。

蕭美琴訪布拉格 中方人員尾隨險釀車禍 疑情蒐跟監 捷克逮中國間諜記者

捷克媒體報導，捷克警方與安全情報局於一月十七日拘捕一名中國籍記者，指控其涉嫌為中國情報機構工作，並首度引用該國去年生效的「為外國勢力從事未經授權的活動」罪名將其起訴。由於二〇二四年副總統蕭美琴訪捷期間，座車曾遭中方人員尾隨險釀車禍，部分當地媒體影射此案與跟監事件有關，引發國際關注。

詳見蕭美琴訪布拉格 中方人員尾隨險釀車禍 疑情蒐跟監 捷克逮中國間諜記者。

11年收賄千餘萬 新店戶政員查個資助詐房 起訴

台北地檢署前年破獲「台版地面師」偽造遺囑詐領一點五億元房地遺產案，進而查出時任新北市新店戶政事務所人員王子誼，涉從二〇一四年至二〇二四年間，接受十六名土地開發等業者行賄，協助包括詐團分子在內者偷查個資，收賄金額一一一四萬餘元，台北地檢署昨依貪污治罪條例的「違背職務收賄罪」起訴王女。

詳見11年收賄千餘萬 新店戶政員查個資助詐房 起訴。

聯合報

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

台北捷運公司昨宣布，將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，若因自燃等意外釀成列車停駛等損失將求償，情節嚴重將依公共危險罪嫌等移送法辦。機場捷運有類似規定，高捷還須研議，但新北捷、中捷皆不考慮跟進。交通部表示，已開會研討旅客搭公共運具攜帶行動電源應注意事項，正作業中。

詳見北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進。

澤倫斯基控俄仍取得台灣零件造飛彈 我外交部籲提出具體情資

烏克蘭總統澤倫斯基廿二日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會發表演說。他批評歐洲無力阻止俄羅斯入侵烏克蘭，也怯於因應其他威脅；他並指控俄國仍能取得台灣等地的電子零件製造飛彈。

詳見澤倫斯基控俄仍取得台灣零件造飛彈 我外交部籲提出具體情資。

中國時報

美甫喊話 藍白再封殺1.25兆軍費

儘管美國在台協會（AIT）處長谷立言公開支持賴清德總統提出的1.25兆元國防特別預算，並說「自由不是免費的」，藍白23日仍第8度封殺這項特別預算，同時通過要求賴總統赴立院國情報告的公決案。賴昨喊話在野黨「不要再擋了」，在野立委則感謝美方支持台灣，但立院不能輕易放行如此高額且內容未明的預算，並稱軍購延宕交貨，「沒拿到（武器）怎麼提升國防戰力？」

詳見美甫喊話 藍白再封殺1.25兆軍費。

川普：4月訪陸 習年底回訪

美國總統川普22日表示，他計畫於4月訪問大陸，並指出大陸國家主席習近平將在今年晚些時候訪美。美國財長貝森特則形容，美陸關係已達到「非常好的平衡」，他預計兩國元首今年可能在不同場合會晤達4次之多。

詳見川普：4月訪陸 習年底回訪。

捷克警方與安全情報局於1月17日拘捕一名中國籍記者，指控其涉嫌為中國情報機構工作。由於2024年副總統蕭美琴訪捷期間，座車曾遭中方人員尾隨險釀車禍，部分當地媒體影射此案與跟監事件有關，引發國際關注。（資料照）

新店戶政事務所人員王子誼（中）涉收賄千餘萬，助詐房集團查個資，昨起訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法