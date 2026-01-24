蕭美琴訪布拉格 中方人員尾隨險釀車禍 疑情蒐跟監 捷克逮中國間諜記者

捷克警方與安全情報局於1月17日拘捕一名中國籍記者，指控其涉嫌為中國情報機構工作。由於2024年副總統蕭美琴訪捷期間，座車曾遭中方人員尾隨險釀車禍，部分當地媒體影射此案與跟監事件有關，引發國際關注。（資料照）

捷克媒體報導，捷克警方與安全情報局於一月十七日拘捕一名中國籍記者，指控其涉嫌為中國情報機構工作，並首度引用該國去年生效的「為外國勢力從事未經授權的活動」罪名將其起訴。由於二〇二四年副總統蕭美琴訪捷期間，座車曾遭中方人員尾隨險釀車禍，部分當地媒體影射此案與跟監事件有關，引發國際關注。

首度用為外國勢力活動罪名起訴

被捕男子確認為中共官媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明。捷克媒體指出，楊男持有外交部核發記者證在當地工作多年，曾採訪多位捷克及斯洛伐克政要。由於捷克軍情局局長日前公開證實，蕭美琴二〇二四年訪布拉格時，中方曾策畫衝撞等「示威性對抗」，輿論因此將楊男被捕與跟監案連結，懷疑其參與情資蒐集或環境監控。

不過，據中央社報導，不具名的捷克官員透露，目前並未接獲此案與蕭美琴遭跟監事件有關的消息，全案仍在偵辦中。捷克總理巴比斯稱此案為「特殊案例」，指通常發現間諜會直接驅逐出境，此次採取拘留行動，顯示相關部門應掌握具體原因。

捷克學者：北京長期用官媒掩護

捷克漢學家馬定和分析，北京長期利用官媒掩護情報人員，駐外記者半數可能肩負情報任務。早在二〇二〇年，該報就曾被揭露滲透當地文學報刊進行宣傳。

報導指出，楊藝明是捷克新法生效後首位被起訴者。若未經授權為外國勢力工作，意圖威脅捷克憲政、主權或國防安全，基本刑期為五年，戰爭狀態下最高可判處十五年監禁。

