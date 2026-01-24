為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    1.25兆軍購案 藍白9度封殺 挾人數優勢表決 要求總統到立院報告

    2026/01/24 05:30 記者林欣漢／台北報導
    藍白立委昨再度動用人數優勢，第9度封殺軍購特別條例草案付委審查。（記者陳逸寬攝）

    藍白立委昨再度動用人數優勢，第9度封殺軍購特別條例草案付委審查。（記者陳逸寬攝）

    行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白立委多次封殺，導致草案遲遲無法付委。昨天立法院會表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，否決民進黨團提議，第九度封殺軍購特別條例草案付委審查。

    軍購特別條例草案 遲遲無法付委

    另外，藍白共提再修正動議，在立法院審議軍購特別條例暨特別預算案前，建請賴清德總統至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。儘管民進黨立委反對，表決仍不敵藍白人數優勢，以贊成五十五人、反對五十一人通過。

    行政院會去年十一月廿七日通過預算規模八年一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，自去年十二月二日起多次封殺該案排入院會議程。昨天院會持續以人數優勢，否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，軍購特別條例草案仍無法付委審查。

    國民黨團、民眾黨團去年分別提案，要求賴總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，去年十二月十二日逕付二讀並交付協商。朝野黨團十五日協商，民進黨團書記長陳培瑜引述憲法法庭判決，強調總統無義務向立院報告。最終雙方爆發口角，協商宣告破局。

    藍白黨團昨共提再修正動議，立法院於審議軍購特別條例暨特別預算案前，建請賴總統履行於總統候選人電視辯論會所作的承諾，到國會進行國情報告，接受立委的國情諮詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播