1.25兆軍購案 藍白9度封殺 挾人數優勢表決 要求總統到立院報告

行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白立委多次封殺，導致草案遲遲無法付委。昨天立法院會表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，否決民進黨團提議，第九度封殺軍購特別條例草案付委審查。

軍購特別條例草案 遲遲無法付委

另外，藍白共提再修正動議，在立法院審議軍購特別條例暨特別預算案前，建請賴清德總統至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。儘管民進黨立委反對，表決仍不敵藍白人數優勢，以贊成五十五人、反對五十一人通過。

行政院會去年十一月廿七日通過預算規模八年一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，自去年十二月二日起多次封殺該案排入院會議程。昨天院會持續以人數優勢，否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，軍購特別條例草案仍無法付委審查。

國民黨團、民眾黨團去年分別提案，要求賴總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，去年十二月十二日逕付二讀並交付協商。朝野黨團十五日協商，民進黨團書記長陳培瑜引述憲法法庭判決，強調總統無義務向立院報告。最終雙方爆發口角，協商宣告破局。

藍白黨團昨共提再修正動議，立法院於審議軍購特別條例暨特別預算案前，建請賴總統履行於總統候選人電視辯論會所作的承諾，到國會進行國情報告，接受立委的國情諮詢。

