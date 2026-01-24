11年收賄千餘萬 新店戶政員查個資助詐房 起訴

新店戶政事務所人員王子誼（中）涉收賄千餘萬，助詐房集團查個資，昨起訴。（資料照）

台北地檢署前年破獲「台版地面師」偽造遺囑詐領一點五億元房地遺產案，進而查出時任新北市新店戶政事務所人員王子誼，涉從二〇一四年至二〇二四年間，接受十六名土地開發等業者行賄，協助包括詐團分子在內者偷查個資，收賄金額一一一四萬餘元，台北地檢署昨依貪污治罪條例的「違背職務收賄罪」起訴王女。

首件貪污案 移國民法官庭審理

本案是國民法官法的新制今年上路後，因王女涉犯最低本刑十年以上的貪污罪，符合新制規定，成為移由國民法官庭審理的第一件貪污案；業者行賄部分不適用國民法官法，另案偵辦。

檢方調查，王女的業務包括受理戶籍登記及相關文件核發，有查詢內政部戶政資訊系統權限。她涉嫌接受建商、土地開發、二胎放貸業者等委託，助查詢不動產所有人或其繼承人的姓名、地址、親屬關係、電話等個資，她不僅按件記酬拿錢，甚至期約朋分將來土地開發所得的服務費用。

檢方偵辦詐房案 追出王女罪行

檢察官王貞元前年指揮偵辦詐房案，進一步追出王女收賄，將她聲押禁見獲准，昨依違背職務收賄、違背職務期約賄賂罪、違反個資法、刑法洩密及洗錢防制法等多罪起訴王女。全案爆發後，王女已離職。

「台版地面師」集團規模龐大，包括首腦蔡尚岳，律師兼民間公證人蔡鴻燊、書記官、里長等，全案已有四十四名被告一審被判有罪，其中蔡尚岳判刑十四年、蔡鴻燊廿五年。

