不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

矗立於日本宮城縣仙台市青葉山仙台城跡的「伊達政宗騎馬像」。（圖擷取自@send_ai2011 社群平台「X」）

台灣人熱愛去日本各地旅遊，47都道府縣幾乎都能看到台灣旅客的身影。近期一名網友分享，比起東京、大阪、京都、沖繩等熱門城市，他自己更愛去東北地區最大城市的「仙台」，還讚譽它才是「日本最人性化」的城市，同時列出當地交通、可逛景點等一連串優點，吸引近50萬人瀏覽，引發大批網友共鳴與熱烈討論。

據悉，該名網友在社群平台Threads發文表示，位於宮城縣的仙台市是他心目中「全日本最人性化的城市」，並開始細數這座城市的諸多優點，包含機場走到機捷只要3分鐘，且只有一個月台，絕對不會迷路、搭到市區只要半小時；如果從仙台車站出來，四周不僅有天橋，還外加連通十幾棟百貨公司，逛一整天都不用擔心風吹日曬。

原PO接著補充，如果想要去近郊泡溫泉，車站其實有每間溫泉旅館的免費接駁車，讓他到仙台旅遊一陣子後開心不已，對此毫不吝嗇大讚說︰「我在仙台這幾天一次都沒迷路過，也沒有搭到仙台的地鐵，因為光是車站就逛3天都逛不完了，好吃、好玩也都在車站」，同時他還在文末強調︰「超愛仙台，以後還要來。」

貼文曝光後，其他內行網友也紛紛補充，「仙台的牛舌超好吃」、「仙台到處都有毛豆奶昔，物價又比東京便宜」、「仙台真的很適合自由行的初學者」、「仙台還有日本花式溜冰員羽生結弦和《排球少年》可以追」、「推薦大家櫻花季的時候去仙台，沒什麼台灣人會選擇去仙台，賞櫻直接包場，4月飛往仙台的機票、住宿都超便宜」、「我從去年10月第三次去仙台，已經決定每年都要去仙台自助旅遊了，真的不會走丟」。

