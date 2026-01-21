8成高齡騎士車禍有肇因 蔣萬安促完善高齡宣導課程

台北市長蔣萬安主持台北市道路交通安全會報。（記者田裕華攝）

據統計，台北市近十年來機車與小客車事故數據呈現逐年上升趨勢，當中又有超過八成的高齡機車騎士於事故中有肇因，高齡駕訓也成台北市交通局施政重點之一。淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙今（21日）於台北市道安會報中分享高齡安全教育經驗，長輩也希望除圖卡教學外，另有實作型教育，更能深化印象。台北市長蔣萬安也裁示，因應高齡化交大要整理相關事故素材提供各單位宣導，交通局則要積極規劃種子教師培訓機制。

台北市今日進行道安會報，陳菀蕙會中分享高齡長者安全教育經驗，長者騎機車傷亡近十年達36%為最高；當中，有超過八成的高齡機車騎士，於事故中有肇因，加強高齡者的交通安全知能非常重要。

她提及，自己從2019年就參與「路老師」的道安計畫，長輩們也反映，相比照本宣科的宣導，他們對於員警以事故影片、照片等實例分析，更加有學習興趣；在講習當中，也引入機車駕駛模擬，讓長輩能夠在安全的環境下學習實地上路的觀念。

她分享，模擬器中的五個教案是針對常見的肇因來學習，包含號誌化路口的兩段式左轉、直接左轉、黃燈與紅燈因應，直路段的繞駛路旁停車，以及非號誌化路口的支道路口直行遇橫向幹道來車。現場她並考台北市長蔣萬安該路段是否能直接左轉，連市長都答錯。

蔣萬安表示，高齡長者交通安全議題要非常嚴肅正視，台北市已有高達23%高齡者，長輩面對交通環境與過往非常不同，一定要有完整的對策才能落實安全保護，關鍵還是在於長者要願意參加這類短期的教育安全課程；他並責成交通大隊彙整完整的交通事故影片與案例素材，提供交通局、教育局、社會局及各區公所運用，也要求交通局積極規劃種子教師培訓機制，深入區公所、活動中心、樂齡學院等長者常活動場域，進行交通安全教育與宣導，因應未來高齡人口持續增加的趨勢。

