為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    8成高齡騎士車禍有肇因 蔣萬安促完善高齡宣導課程

    2026/01/21 19:33 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安主持台北市道路交通安全會報。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安主持台北市道路交通安全會報。（記者田裕華攝）

    據統計，台北市近十年來機車與小客車事故數據呈現逐年上升趨勢，當中又有超過八成的高齡機車騎士於事故中有肇因，高齡駕訓也成台北市交通局施政重點之一。淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙今（21日）於台北市道安會報中分享高齡安全教育經驗，長輩也希望除圖卡教學外，另有實作型教育，更能深化印象。台北市長蔣萬安也裁示，因應高齡化交大要整理相關事故素材提供各單位宣導，交通局則要積極規劃種子教師培訓機制。

    台北市今日進行道安會報，陳菀蕙會中分享高齡長者安全教育經驗，長者騎機車傷亡近十年達36%為最高；當中，有超過八成的高齡機車騎士，於事故中有肇因，加強高齡者的交通安全知能非常重要。

    她提及，自己從2019年就參與「路老師」的道安計畫，長輩們也反映，相比照本宣科的宣導，他們對於員警以事故影片、照片等實例分析，更加有學習興趣；在講習當中，也引入機車駕駛模擬，讓長輩能夠在安全的環境下學習實地上路的觀念。

    她分享，模擬器中的五個教案是針對常見的肇因來學習，包含號誌化路口的兩段式左轉、直接左轉、黃燈與紅燈因應，直路段的繞駛路旁停車，以及非號誌化路口的支道路口直行遇橫向幹道來車。現場她並考台北市長蔣萬安該路段是否能直接左轉，連市長都答錯。

    蔣萬安表示，高齡長者交通安全議題要非常嚴肅正視，台北市已有高達23%高齡者，長輩面對交通環境與過往非常不同，一定要有完整的對策才能落實安全保護，關鍵還是在於長者要願意參加這類短期的教育安全課程；他並責成交通大隊彙整完整的交通事故影片與案例素材，提供交通局、教育局、社會局及各區公所運用，也要求交通局積極規劃種子教師培訓機制，深入區公所、活動中心、樂齡學院等長者常活動場域，進行交通安全教育與宣導，因應未來高齡人口持續增加的趨勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播